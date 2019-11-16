Гордон призвал распродать украинскую землю иностранцам для защиты от России

Киев, 16 ноября. Украинский политолог Дмитрий Гордон призвал распродать всю землю на Украине иностранцам, чтобы она не досталась России.

Гордон прокомментировал «земельный законопроект» на Украине, который может разрешить продавать землю иностранцам. По его мнению, земля является товаром, ее нужно продавать. Он отметил, что такой политики придерживаются в Польше и в Венгрии.

«Единственное, что бы я сделал — я бы ни в коем случае не продавал бы землю россиянам, гражданам России, — добавил украинец. — Я бы это зафиксировал четко, что запрещена продажа гражданам России».

Он напомнил, что бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров договаривался с американцами, которые хотели зайти на шельф Черного моря и разрабатывать там газ, нефть. Стороны уже практически подписали необходимые документы, но премьер-министром стал Виктор Янукович, который свернул все эти программы.

По мнению Гордона, если бы американцы в настоящее время добывали полезные ископаемые на шельфе Черного моря, то Россия бы побоялась предпринимать какие-либо действия в этом районе.

«Американцы бы ввели в акваторию Черного моря свои авианосцы. Да не надо авианосцы — достаточно одного, даже достаточно не к Черному морю, чтобы он подошел», — считает он.

Украинец убежден, что надо распродать всю украинскую землю иностранцам для защиты от России.