Сирия новости 16 ноября 19.30: ВКС РФ совершили авиапатрулирование в Хасаке, ИГ атакует курдских боевиков в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 16 ноября. Российско-турецкий конвой завершил седьмое наземное патрулирование в Хасаке. В этом же регионе ВКС РФ впервые совершили авиапатрулирование над окрестностями Тель-Тамра и Рас-эль-Айн. Террористы из спящих ячеек ИГ1 атакуют САА и курдских боевиков в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: впервые провели авиапатрулирование в Хасаке.

Сирийская арабская армия (САА) и союзники: столкнулись с ИГ Дейр-эз-Зоре и нанесли контрудары по боевикам в Идлибе.

ВС Турции и союзные силы: успешно завершили совместное с российской стороной наземное патрулирование в Хасаке.

«Исламское государство1» (ИГ, ИГИЛ1, запрещено в РФ): атаковало проправительственные силы и курдских боевиков в Дейр-эз-Зоре

Курдские вооруженные формирования: подозреваются в причастности к серии терактов у Алеппо.

Провинция Алеппо

В провинции Алеппо гремят новые взрывы, уносящие жизни местного населения. Так, согласно сообщению источника в Twitter (@halabtodaytv), в населенном пункте Аль-Гандура, находящемся на востоке провинции, прогремел взрыв на территории рынка Аль-Базар. В настоящее время известно о трех пострадавших. Помимо этого, источником в Twitter (@AleppoAMC) было рассказано о новом теракте с использованием придорожной мины. В результате взрыва бомбы на обочине дороги в автомобиле, следовавшем на восток от города Алеппо, пострадал один человек.

Также появились новые подробности о теракте в городе Аль-Баб, расположенном северо-восточнее Алеппо, который находится под контролем протурецких сил. По данным источника в Twitter (@RojavaNetwork), число погибших в результате данного теракта возросло до 20 убитых и 40 раненых. Предположительно, среди пострадавших в результате данной атаки людей мог оказаться один из лидеров протурецкого вооруженного ополчения, который получил серьезные ранения. Данное обстоятельство укрепляет уверенность протурецких сил в причастности курдских террористов к проведению серии взрывов у Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы спящих ячеек «Исламского государства» (ИГ - запрещено в РФ) резко увеличили свою вооруженную активность в провинции Дейр-эз-Зор. Так, согласно сообщению источника в Twitter (@DeirEzzor24), на землях, подконтрольных бандформированиям «Демократических сил Сирии» (SDF), террористы напали на двух курдских боевиков. Атаковавшие подкараулили и расстреляли курдских радикалов в городе Шхиль к востоку от Дейр-эз-Зора и скрылись в неизвестном направлении. Сообщается, что в результате нападения вооруженные радикалы получили тяжелые ранения. Также источником отмечается активность террористов и на подконтрольной правительственным войскам территории. Стало известно, что проправительственные силы в окрестностях Абу-Кемаля на юге провинции также понесли потери от атаки ИГ, в результате которой один боец проправительственных сил был убит и еще трое были ранены.

Как сообщается источником в Twitter (@euphratespost), при проведении антитеррористической операции один солдат САА погиб, еще несколько получили ранения в результате подрыва на фугасе в пустыне Бадия на западе провинции.

Провинция Идлиб

Провокации непримиримых джихадистов, отказывающихся выполнять условия режима прекращения огня в в демилитаризованной зоне «Идлиб», получают адекватный ответ со стороны правительственных сил. Так, согласно сообщению источника в Twitter (@masarpressnet) артиллерия САА накрыла позиции исламистов в окрестностях городов Джазрая и Халса, расположенных на юге провинции Идлиб.

Ранее сообщалось, что ВВС Сирии при содействии ВКС РФ нанесли ряд прицельных авиаударов по военным объектам боевиков у поселений Маар-Зита и Кафр Набель.

Провинция Хасака

По сообщению ТАСС, российско-турецкий военный конвой успешно завершил седьмое наземное патрулирование в секторе Камышлы - Дерик. При этом отмечается, что совместное патрулирование проводилось на глубину 10 километров от сирийской границы с Турцией, а общая протяженность маршрута составила 26 километров. В операции приняли участи по четыре бронемашины с каждой стороны, а во время ее проведения в небе находились военные вертолеты.

Одновременно с этим ливанским изданием Al Masdar News было отмечено, что вертолеты ВКС РФ впервые были замечены над позициями курдских боевиков в окрестностях Тель-Тамра. Также российские вертолетчики провели авиапатрулирование позиций враждующих сторон и у близлежащего приграничного города Рас-эль-Айн.

1 Организация запрещена на территории РФ.