Четверых подозреваемых задержали в Якутии после перестрелки в поселке Айхал

Якутск, 16 ноября. Четверых мужчин, подозреваемых в причастности к перестрелке в якутском поселке Айхал Мирнинского района, задержали. Об этом сообщается на официальном сайте следственного управления СК РФ по Республике Саха (Якутия).

В настоящее время с ними для восстановления картины произошедшего проводятся следственно-оперативные действия. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в связи с инцидентом в Айхале разыскиваются трое выходцев Дагестана. В ориентировке МВД указывалось, что среди них: Саид (1995 года рождения), Магомед (1996 года рождения) и Шамиль (1985 года рождения) Имагаджиевы, после перестрелки скрывшиеся в неизвестном направлении.

По поводу задержанных мужчин в ведомстве подробной информации пока не предоставили.

Об инциденте в якутском поселке стало известно, когда Минздрав Республики Саха сообщил, что в субботу жертвой перестрелки между работниками рынка в поселке Айхал стал 32-летний мужчина, который скончался на месте, двое пострадавших получили ранения средней степени тяжести и были госпитализированы.

Как рассказали в следственном управлении СК по Якутии, инцидент произошел в одном из местных баров.

«По данным следствия, ночью 16 ноября 2019 года на территории увеселительного заведения, расположенного в поселке Айхал... неустановленные лица причинили огнестрельные ранения трем мужчинам», — объясняется в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».