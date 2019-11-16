Российский генерал назвал бредом сценарий США по захвату Прибалтики Москвой

Москва, 16 ноября. России нет никакого смысла пытаться захватить Прибалтику через Сувалкский коридор (наименее укрепленный участок польско-литовской границы). Об этом заявил председатель совета ПИР-Центра генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский.

Таким образом он прокомментировал доклад американского Центра анализа европейской политики (CEPA), в котором утверждается, что Сувалкский коридор является «ахиллесовой пятой Европы», поскольку российская армия с помощью танков «может заблокировать» этот участок польско-литовской границы и отрезать Прибалтику от Европы. Поводом для беспокойства американцев стали совместные военные учения России и Белоруссии.

Бужинский назвал «бредом» найденный в США способ захвата Прибалтики. По его словам, Сувалкский коридор совершенно не подходит для бронетехники. Он представляет собой непроходимые леса и узкие, извилистые дороги, где танкам попросту негде будет развернуться. К тому же, если Москва действительно захочет реализовать описанный Вашингтоном сценарий, ей достаточно будет применить флот или авиацию.

«Калининград доступен по морю или воздуху. То, что нет прямого сухопутного сообщения, не смертельно. Начинать из-за этого третью мировую, тем более в районе Сувалок, Москва точно не собирается. Это бред», — подчеркнул генерал в разговоре с РИА Новости.

Эксперт полагает, что теория о «российской угрозе» для Прибалтики придумана с целью увеличения финансирования стран этого региона. Их беспокоит не Москва, а сокращение дотаций со стороны ЕС.

Отметим, что НАТО и США в то же самое время открыто перебрасывает свои силы в Восточную Европу — поближе к российским границам. В июле министр обороны Литвы Раймундас Кароблис призвал разместить в Прибалтике ПВО США.

По мнению чиновника, размещение в рамках программы «Расширенное передовое присутствие НАТО» на территории Эстонии, Литвы и Латвии усиленных батальонов серьезно снизит вероятность вооруженного конфликта блока с Россией.