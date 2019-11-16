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Цивилев открыл горнолыжный сезон в «Шерегеше»

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Цивилев открыл горнолыжный сезон в «Шерегеше»

Кемерово, 16 ноября. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев открыл 25-й горнолыжный сезон на популярном курорте «Шерегеш».

Цивилев принял участие в мероприятиях большого «Шерегеш Феста». Для гостей горнолыжного курорта подготовили масштабную программу.

«У нас большие амбициозные программы по улучшению и развитию нашего «Шерегеша»,  — сказал губернатор Кемеровской области, его слова приводит «Газета Кемерова».

«Шерегеш» известен фестивалем по массовому спуску в купальниках.

В апреле этого года на горнолыжном курорте в рамках Grelka fest установили рекорд по числу райдеров в купальниках и плавках.

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