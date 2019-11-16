Прыгающий Ягудин «потерял штанишки» во время съемок репортажа

Москва, 16 ноября. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал видео, где он прыгает дома без штанов.
Ведущая снимала репортаж для нового выпуска шоу «Галерея красоты». Главной темой стал райдер фигуриста: выяснилось, что единственное, что нужно Ягудину в отеле, — Wi-Fi.
В съемках принимала участие его помощница, а сам спортсмен периодически мелькал на заднем плане. Во время его перебежек из комнаты в комнату можно было заметить, что на нем только свитер, кроссовки и трусы.
«Он просто штанишки потерял», — пошутила его представительница.
После этого дамы попросили Ягудина выступить на бис. Спортсмен в трусах продемонстрировал один из своих прыжков и скрылся в комнате.
«Вообще, у меня есть кличка такая — человек-нерайдер, — признался чуть позже он в беседе с ведущей шоу. — Потому что мне ничего не надо — мне надо работать. Видите, эта работа меня уже без штанов оставила».
Интересно было узнать мой райдер, когда меня приглашают на мероприятия? Перечисляю: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99. Wi-Fi Смотрите скоро на ???? наш Мега проект @gk.show❗️Съемки by @foresttv.official @herbalife_rsm #галереякрасоты #минск #беларусь #райдер #foresttv #herbalife #гербалайф
Баловство спортсмена на камеру привело подписчиков в восторг.
«Молодец, Леша! — похвалили они его. — И за это мы любим его — без каких-то понтов звездных! Не зря говорят, чем люди талантливее, тем они проще».
«Насмешил!» — написали они в комментариях.
Ранее в интервью для программы «Ой, мамочки!» Ягудин признался, что не верит в бога, рассказал, сколько денег получил за победу на Олимпиаде, и констатировал, что выкинул свои кубки и награды после ремонта.
«У меня нет звездной болезни, я смотрю в будущее, а не живу прошлым, — заметил спортсмен. — Да, я фигурист и олимпийский чемпион, но считаю себя обыкновенным человеком».