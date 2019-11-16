Правительство Украины утвердило покупку патрульных кораблей у Франции

Киев, 16 ноября. Правительство Украины поддержало проект морской безопасности, который предполагает закупку 20 патрульных кораблей у французской ОСЕА. Об этом в субботу сообщает пресс-служба министерства внутренних дел страны.

«Большое соглашение вскоре будет подписано между правительствами Украины и Франции, после чего Верховная рада должна его ратифицировать. За три года Государственная пограничная служба получит 20 современных патрульных кораблей французской компании ОСЕА», — говорится в сообщении.

Отметим, что правительство при этом не уточняет год выпуска и техническое состояние закупаемой техники. Ранее США продали Киеву два старых катера типа Island, которые были списаны в рамках программы модернизации американского флота. Катера Island производились еще в конце 80-х, начале 90-х годов.

Три корабля были проданы Пакистану, два — Грузии и два — Украине. Стоимость сделки составила 9 млн долларов. При этом Пентагон опроверг появившиеся в украинских СМИ сообщения о том, что катера продавались вместе с установленным на них вооружением.

13 ноября 2019 года заместитель Одесского городского головы Андрей Котляр сообщил, что списанные американские катера поступили на вооружение Военно-морских сил Украины. Они получили названия «Славянск» и «Старобельск». По словам украинского чиновника, американские катера усилят «обороноспособность и безопасность Украины в море».