Аксюта отреагировал на заявление Бузовой об участии в Евровидении

Москва, 16 ноября. Слухи о том, что Россию в 2020 году представит на международном музыкальном конкурсе Евровидение певица Ольга Бузова, — бред. Об этом заявил главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.

Недавно на концерте в Москве звезда реалити-шоу «Дом-2» объявила о своих планах выступить на Евровидении. Бузова заявила, что «следующую песню на английском» споет именно там. Певица при этом не уточнила, в каком именно году она собирается принять участие в конкурсе.

«Это бред», — отреагировал Аксюта на заявление артистки.

В пресс-службе Первого канала, который в следующем году будет транслировать Евровидение, отказались дать более развернутый комментарий.

Напомним, в 2019 году песенный конкурс прошел в Тель-Авиве. Как отмечает Infox.ru, право проведения Евровидения Израиль получил после победы Нетты Барзилай с песней Toy.

В 2019 году первое место занял нидерландский певец Дункан Лоуренс, передает телеканал «360». Конкурс пройдет в Роттердаме на сцене арены Ahoy Arena под слоганом Open Up. Полуфиналы, согласно планам организаторов, состоятся 12 и 14 мая, финальное выступление артистов ожидается 16 мая.

Как отметил ранее в разговоре с НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, Бузова могла бы поехать на конкурс, поскольку для участия в нем давно уже не требуются выдающиеся вокальные данные. По его мнению, Евровидение, как и в целом современная музыкальная индустрия, ориентирован на шоу, а не на качественное исполнение композиций.