Хозяин толстого кота обратился с предложением к «Аэрофлоту»

Москва, 16 ноября. Житель Владивостока Михаил Галин, который прославился на всю Россию как хозяин толстого кота, призвал авиакомпанию «Аэрофлот» отдать его аннулированные мили на благотворительность. Об этом мужчина написал на своей странице в Facebook.

Галин поблагодарил всех, кто не остался равнодушным к ситуации из-за слишком толстого кота, которого не пустили на борт самолета. Он отметил, что, пользуясь таким великолепным случаем, хотел бы «дать начало доброму делу».

Мужчина пояснил, что многие пользователи бонусной программы «Аэрофлота» хотели передать ему свои мили. Однако его счет заблокирован, и это уже невозможно. Житель Владивостока призвал всех желающих перечислить мили на благотворительный счет «Мили милосердия», который предусматривает бонусная программа авиакомпании, пишет Deita.

Он также обратился к руководству «Аэрофлота» с предложением поступить соответствующим образом с его аннулированными 370 тысячами миль. Мужчина пояснил, что они были честно им накоплены за 14 лет, и ему бы не хотелось, чтобы они пропали бесследно.

«Пусть это будет наше совместное решение, — обратился он к представителям авиакомпании, — так как я не сделал этого сам, когда у меня была такая возможность. Мне кажется, это станет правильным завершением истории маленького кота и большой авиакомпании».

Напомним, Галин ранее рассказал в соцсети, что из-за лишних килограммов кота Виктора сотрудники «Аэрофлота» отказались пускать хвостатого пассажира в салон, предложив хозяину сдать питомца в багаж. Кота отказались пустить в салон даже за дополнительную плату.

Житель Владивостока опасался, что кот не переживет полет в багажном отсеке, и воспользовался хитростью — взвесил другого кота, получив посадочный талон на Виктора. Когда «Аэрофлот» узнал из поста мужчины об обмане, пассажир был исключен из программы лояльности, а его счет заблокировали.

Многие россияне встали на защиту Галина и его толстого кота. В частности, депутат Госдумы Владимир Бурматов обратился к главе «Аэрофлота» Виталию Савельеву с просьбой вернуть аннулированные мили хозяину толстого кота, а также пересмотреть правила перевозки животных.