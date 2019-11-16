Москва, 16 ноября. Будущее молодых людей, которые могли подвергнуться харассменту со стороны депутата петербургского ЗакСа Бориса Вишневского, находится под угрозой. Такое мнение выразила член общественного совета при уполномоченном при президенте России по правам ребенка Ирина Волынец.

Она отметила, что проблема домогательств в стране действительно существует, при этом известными общественности становятся только единичные факты харассмента, ведь рассказывать об этом пострадавшие, как правило, стесняются.

«Многие стесняются говорить не только на кафедре, обращаясь к руководству, но и с родителями, друзьями, поскольку тема специфическая», — заметила собеседница «ПолитЭксперта».

Она подчеркнула, что о жертвах харрасмента обычно становится известно лишь после того, как одна из них решится на признание.

По мнению Волынец, Вишневский мог пользоваться своим авторитетом преподавателя и депутата, чтобы оказывать давление на молодых учащихся. Известно, что своими жертвами он выбирал иногородних девушек, у которых в Петербурге не было защиты и поддержки в лице родителей, родственников или хороших знакомых. Влияние его фигуры на юных студенток в этом случае возрастало значительно.

«С учетом того, что студенты часто бывают приезжими, здесь под угрозой стоит будущее молодого человека или девушки, потому что нет уверенности в том, что будет проведено справедливое расследование, а есть страх, что ты просто вылетишь из вуза или колледжа без диплома», — подытожила правозащитница.

В РГПУ после обнародования обвинений в адрес Вишневского появилась практика специальных собраний для студентов, где учащимся угрожают отчислениями за комментарии о секс-скандале. Поэтому замечание Волынец об угрозе будущего студентов выглядят особенно реалистичным.

Напомним, скандал вокруг депутата Заксобрания Санкт-Петербурга и преподавателя РГПУ имени А. И. Герцена Бориса Вишневского начался, когда бывшая студентка педагогического университета рассказала редакции Nation News о домогательствах с его стороны. Девушка представилась Кристиной, сообщила, что уже выпустилась из вуза, а также, что в 2014 году, когда она училась на первом курсе, Вишневский приставал к ней и нескольким ее сокурсницам. По словам пострадавшей, ответственности ему удавалось избегать благодаря его статусу.

Сначала девушка взаимодействовала с редакций через письма, однако в итоге очно встретилась с журналистами и дала интервью.

После признания выпускницы РГПУ студенты Петербурга начали выступать с пикетами против насилия в вузах и требовать уволить Вишневского.