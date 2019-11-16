МИД РФ рассказал, когда Украина сможет забрать свои корабли

Москва, 16 ноября. Украинские власти могут в любой момент забрать бронекатера, которые Россия задержала во время провокации ВМСУ в Керченском проливе. Об этом в субботу заявили в министерстве иностранных дел РФ.

В ведомстве отметили, что Россия не пытается увязать передачу Киеву кораблей с планируемой встречей «нормандской четверки».

«Изначально сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент», — пояснил источник агентства «Интерфакс».

При этом он подчеркнул, что Россия готова передать суда только под гарантии их сохранности в качестве вещественных доказательств.

Напомним, что в ноябре прошлого года три бронекатера ВМС Украины по приказу бывшего президента Петра Порошенко вторглись в российские воды в Керченском проливе. Корабли игнорировали приказы остановиться и совершали опасные манеры. В конечном итоге все три судна были задержаны, а их экипажи арестованы. Позже, в сентябре 2019 года, Россия и Украина осуществили обмен удерживаемыми лицами, и все арестованные моряки вернулись домой.

Отметим, что бывший президент Порошенко тем временем стал фигурантом уголовного дела о госизмене. Следствие полагает, что политик специально распорядился организовать провокацию в российских водах, чтобы под предлогом задержания моряков ввести военное положение на Украине и отменить выборы. Военное положение в итоге действительно было введено в ряде регионов, однако выборы все же состоялись.