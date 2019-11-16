Следствие выясняет обстоятельства смерти политика Исаева в поезде

Москва, 16 ноября. Следственные органы начали проверку по факту смерти лидера движения «Новая Россия», директора Института актуальной экономики Никиты Исаева.

По версии следствия, 41-летний мужчина скончался 16 ноября в вагоне пассажирского поезда, который направлялся из Тамбова в Москву. Трагедия произошла в присутствии гражданской жены погибшего.

«По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер. Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Ведомство не называет имени мужчины, однако источники Федерального агентства новостей утверждают, что речь идет о Никите Исаеве. По предварительным данным, мужчина умер от сердечно-сосудистой недостаточности. Смерть экономиста констатировали врачи, которых вызвали на железнодорожную станцию «Узуново». Исаеву стало плохо во время поездки из Тамбова в Москву. Тело доставили на Павелецкий вокзал.

17 часов назад в Facebook Исаева появился пост, в котором политик сообщил, что сел в поезд Тамбов — Москва и готов отправляться в столицу. При этом мужчина сделал селфи, сидя у окна.