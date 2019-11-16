ВСУ обстреляли участок разведения сил в Петровском 

Донецк, 16 ноября. Вооруженные силы Украины обстреляли район села Петровское в Донбассе, рассказали в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным ведомства, украинские силовики атаковали участок разведения сил в субботу днем.

«Вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны населенных пунктов Викторовка и Богдановка по селу Петровское из зоны разведения сил и средств», — говорится в сообщении.

Согласно плану-графику на участке «Петровское — Богдановка» продолжаются противоминные мероприятия. Они стартовали 13 ноября.

Всего с 10 ноября в этом районе зафиксировали семь обстрелов со стороны украинской армии, четыре из которых в пределах участка.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года, когда Донецкая и Луганская народные республики не приняли произошедшего в Киеве государственного переворота и объявили о независимости. В ответ новые украинские власти развернули против них военную кампанию. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 13 тысяч человек.

Решение о разведении сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе было подписано еще в сентябре 2016 года. Только этой осенью сторонам удалось начать отвод сил в Золотом и Петровском. Причем, как отмечает Infox.ru, украинские войска несколько раз срывали процесс.