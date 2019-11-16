Онищенко призвал наказать Вишневского за принуждение студентки к сожительству

Бывшая студентка депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского дала интервью, в котором рассказала подробности своей связи с парламентарием, склонившим ее к сексу под угрозой отчисления из вуза. Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заметил, что подобные действия Вишневского могут подпасть под статью Уголовного кодекса РФ о принуждении к сожительству.

В интервью изданию Nation News выпускница Российского государственного педагогического университета имени Герцена сообщила, что Вишневский, преподающий в вузе политологию, нередко выбирает жертвами своих домогательств беззащитных студенток. С некоторыми дело ограничивалось легким флиртом, а с другими немолодой, но харизматичный депутат вступал в половую связь. Кристина, осмелившаяся рассказать о харассменте со стороны Вишневского, относится ко второй категории девушек.

С парламентарием она переспала дважды. По ее словам, Вишневский физически не принуждал ее к сексу, но давил авторитетом и грозил отчислением за отказ. И девушка согласилась от безысходности и из страха быть отчисленной из вуза.

«К сожалению, беда не приходит одна. И преподаватели вузов в Петербурге то убивают зависимых от них молодых женщин, то склоняют к половым отношениям девушек, которым еле-еле исполнилось 18 лет», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя думского комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Он подчеркнул, что зависимость студенток от преподавателей очевидна, хотя формально интимная связь между ними не нарушает закон, поскольку все совершеннолетние.

«Когда речь идет о принуждении к сожительству под угрозой несдачи экзамена, то подобные действия подпадают под статью УК РФ (статья 133 «Понуждение к действиям сексуального характера». — Прим. ФАН), — напомнил Онищенко. — Видимо, от недостатка ультрафиолета петербургским преподавателям сносит крышу, да так, что один уже до убийства дошел, а второй, слава богу, пока еще нет».

Собеседник ФАН считает, что Вишневский должен отвечать за свои поступки, за использование служебного положения и зависимости от него молодой женщины.

«И весь профессорско-преподавательский коллектив вуза должен отреагировать на случившееся, хотя он может сейчас и спрятаться, подвывая своему мачо, мол, девушка сама виновата, сама понимала, на что идет. Но это все будет цинично», — уверен депутат Госдумы.

По словам Геннадия Онищенко, в советское время в подобных случаях «сработала бы идеология» — у Вишневского отобрали бы партбилет и это не дало бы ему возможности преподавать политологию.

«А в сложившейся сегодня ситуации должна разбираться комиссия по педагогической этике, которая просто обязана быть в таком вузе, как РГПУ имени Герцена. Искусство учить и искусство лечить — это искусство от бога, а не придуманное людьми. И пренебрегать морально-этическими нормами тут нельзя. Но они, к сожалению, на запредельно низком уровне. Учитель не только дает некий массив знаний, но и является для своих учеников неким эталоном нравственности. А когда служебное положение педагога используется для принуждения к интимным отношениям, это уже предел. Таким людям вообще не место в вузе. А девочке, которую в юном возрасте так унизили, мои соболезнования», — добавил Онищенко.

Напомним, депутат петербургского парламента Борис Вишневский оказался в центре секс-скандала после письменного обращения бывшей студентки РГПУ имени Герцена в редакцию Nation News. Девушка рассказала, что депутат, преподающий в вузе политологию, домогался до учащихся, а ответственности избегал благодаря своему статусу. Позднее в редакцию ФАН обратилась еще одна девушка, заявившая о домогательствах Вишневского. По ее словам, парламентарий, приобняв и поглаживая ее коленку, предлагал сдать зачет по «Истории политических учений» в неформальной обстановке.

В связи с общественным резонансом, вызванным этой историей, а также чудовищным убийством аспирантки доцентом истфака СПбГУ Олегом Соколовым, ФАН запустило опрос о проблеме сексуальных домогательств в учебных заведениях и на работе и продолжает получать отклики на него. Вся информация, которую сообщают нам жертвы харассмента, тщательно проверяется.