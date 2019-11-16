Турецкие власти задержали 25 родственников якобы уничтоженного аль-Багдади

Анкара, 16 ноября. Турецкие власти задержали 25 родственников якобы уничтоженного главаря террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом в субботу заявила генеральная прокуратура Турции.

«Операции по задержанию родственников аль-Багдади прошли в четырех провинциях (Турции — Прим. ФАН) в рамках расследования деятельности ИГ1. Всего было задержано 25 человек. Четверо задержанных арестованы судом по обвинению в участии в вооруженной террористической организации», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что власти намерены впоследствии выслать из страны 21 задержанного, включая двоих детей. Это уже не первые родственники аль-Багдади, задержанные Турцией. 6 ноября президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил о задержании жены, сестры и зятя боевика.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп объявил, что американским военным удалось «ликвидировать» главаря ИГ в ходе спецоперации в сирийском Идлибе. По его словам, «террорист номер один» якобы подорвал себя и двух своих детей при помощи пояса смертника, когда спецназ попытался штурмовать дом, поэтому опознать тело не представляется возможным. Более того, американцы похоронили останки в море, поэтому никаких доказательств убийства аль-Багдади у них нет.

Отметим при этом, что министерство обороны РФ не подтвердило информацию об использовании американских дронов в зоне деэскалации «Идлиб» в день, когда предположительно был ликвидирован террорист. Кроме того, остается неясным, почему аль-Багдади прятался в регионе, который контролируют соперничающие с ИГ террористические группировки.

Накануне директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Москва не может подтвердить убийство лидера ИГ. По его словам, у РФ нет никаких данных, которые могли бы свидетельствовать о смерти опасного преступника.

1 Организация запрещена на территории РФ.