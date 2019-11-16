Ставропольский бизнесмен открывает бесплатную столярную школу для взрослых и детей

Предприниматель из Ставропольского края Иван Мордовин запускает в регионе проект школы столярного мастерства, где каждый желающий сможет бесплатно приобрести необходимые навыки для реализации себя в этом ремесле. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей 32-летний основатель школы рассказал о концепции и причинах ее открытия, а также современных тенденциях в ремесле.

«Мы работаем со взрослыми и с детьми на мастер-классах. Видим, как у них загораются глаза, и понимаем, что эта тема актуальна и интересна многим. Нам в том же числе. Кроме того, все мои коллеги испытывают огромный дефицит кадров рабочих профессий. В городе у нас им имеется техникум, в котором есть серьезная столярная база для обучения. Когда я у них был три года назад, они признались, что в течение пяти лет не могут набрать людей на курс столярного дела. Должна, конечно, быть другая ситуация. Мы должны брать из этой кузницы кадров себе людей на работу. И получается такая ситуация, что мы проводим мастер-классы, и все рады, но никто не идет учиться на эту специальность», — посетовал собеседник ФАН.

По наблюдениям Мордовина, рабочие профессии сейчас в России получать не модно. Обратив внимание на то, как вдохновлены участники мастер-классов по столярному делу, он решил создать бесплатную школу столярного мастерства, где каждый сможет научиться профессии. По выпуску окончившим курсы ученикам могут предложить рабочее место на предприятии или же подсказать, как открыть собственную мастерскую.

«Это может стать для человека как хобби, так и самостоятельной деятельностью. Мы расскажем, как открыть фирму, какой инструмент понадобится в начале работы, а также как использовать ремесло в дополнительном заработке», — рассказал он.

Создателем школы запланировано первым делом обучить две группы — детскую и взрослую (от 18 лет). В детских группах, конечно, будут преподаваться основы. Они пройдут все этапы производственного обучения и научатся делать несложные предметы мебели — начиная от кормушки для птиц и заканчивая стульями. Длина курсов — два месяца. Также в школе столярного мастерства выпустят онлайн-курсы по программе обучения.

«Больше двух месяцев делать курсы не имеет смысла. Основная часть людей, которые у нас работают, пришли «с улицы». К столярному делу отношения не имели. За пару месяцев они уже приобрели опыт. Только практика и погружение в дело — залог успеха. Это я знаю на собственном опыте. Я сам начинал постигать столярное дело по форумам и видео в Интернете», — поделился Мордовин.

В рамках реализации школы столярного мастерства ставропольцем запланирована постройка отдельного помещения, где будет размещена образовательная часть. Благодаря этому зданию можно будет совмещать производственный цикл и обучение. На данный момент, чтобы провести мастер-класс, приходится останавливать производство и подготавливать помещение к приходу учеников.

«В 2012 году я относился к столярному делу как к хобби. Открыл домашнюю мастерскую в подвале родительского дома. Теперь это быстроразвивающееся предприятие. Среди клиентов — предприниматели из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Большие партии мебели были отправлены в Казахстан, Украину и Белоруссию», — поделился собеседник агентства.

Поддерживают замысел жителя Ставропольского края региональное министерство экономического развития и фонды при министерстве. Однако развивать социальный проект участники планируют самостоятельно. В этом им помогает действующее производство, а также признание на мировых рынках.