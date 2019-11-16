Запись беседы Зеленского и Трампа напомнила про врагов США на Украине

Администрация президента США опубликовала вчера еще одну стенограмму разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским — на этот раз самого первого, который состоялся 21 апреля, сразу после второго тура президентских выборов на Украине.

Следует сказать сразу: в этой стенограмме нет ни слова про Джозефа Байдена, его сына Хантера, компанию Burisma и расследования их деятельности. Лишь вполне обычные поздравления лидера одной страны новоизбранному лидеру другой.

Но в ней нет ни слова и про «реформы, борьбу с коррупцией и территориальную целостность Украины», которые якобы обсуждались в ходе этого разговора, согласно сообщению пресс-службы Белого дома от 22 апреля, что вызывает сомнения в аутентичности опубликованного текста стенограммы.

Интересно и то, что Трамп позвонил Зеленскому прямо с борта своего самолета в 16ю29 по аосточному времени, то есть в 00.29 22 апреля по московскому времени. То есть когда официальные итоги президентских выборов еще не были подведены, а с момента окончания голосования прошло всего четыре с половиной часа.

К чему была такая спешка? Для сравнения: в 2014 году Барак Обама позвонил Петру Порошенко с поздравлениями только 27 мая, через полтора дня после завершения выборов, когда их итоги уже были официально опубликованы. Хотя тогда, после победы Евромайдана, Украина в списке внешнеполитических приоритетов США стояла гораздо выше, чем в 2019 году.

Конечно, Трамп — бизнесмен, который стремится все делать быстро, ведь «Время — деньги». Но в данном случае просматривается некая особая заинтересованность 45-го президента Соединенных Штатов в данном звонке. И вряд ли эта заинтересованность заключалась только в том, чтобы опередить со своими поздравлениями других мировых лидеров.

Тем более что личный адвокат Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, в середине мая, еще до инаугурации Владимира Зеленского, собирался прилететь в Киев, «чтобы убедить новые украинские власти провести расследование, результаты которого могли бы быть полезны американскому лидеру».

Во всяком случае, об этом 10 мая сообщила The Wall Street Journal, подчеркнув, что данное расследование может раскрыть информацию по двум вопросам, представляющим большой интерес для Трампа. Один из них якобы касался расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера относительно приписываемого РФ «вмешательства» в американские выборы, а другой относился к предполагаемым связям сына вице-президента США Джо Байдена с газовой компанией, принадлежащей неназванному украинскому олигарху.

Буквально на следующий день после этой публикации, 11 мая, Джулиани заявил об отказе от этой поездки, поскольку он не хочет встречаться в Киеве с «врагами президента Трампа и с врагами США».

Этот демарш следует понимать так, что из ближайшего окружения Зеленского произошла «утечка» относительно миссии Джулиани, вследствие чего миссия утратила свой смысл до устранения всех вероятных источников подобной «утечки». А значит, некие предварительные договоренности относительно этой миссии между Вашингтоном и Киевом существовали. Возможно, и даже скорее всего, — не на уровне Трампа и Зеленского, но на уровне тех людей, которые обеспечивают их власть реальными экономическими и политическими действиями.

В стенограмме апрельского разговора Трамп обещает Зеленскому, что или сам приедет на его инаугурацию, или пришлет «хорошего представителя», «очень высокого уровня». Но, как известно, американскую делегацию возглавил всего лишь министр энергетики США Рик Перри. А значит, Зеленский явно «провинился» перед Белым домом и получил достаточно жесткое, по дипломатическим меркам, извещение об этом.

В пользу данной версии свидетельствует и второй разговор Трампа с Зеленским от 25 июля, стенограмма которого была опубликована 25 сентября. В нем американский президент сообщает своему украинскому коллеге, что того окружают «плохие люди», а «слуга народа» в ответ обещает:

«Я сделаю все, чтобы в моем окружении были лучшие и самые опытные люди... Один их моих помощников разговаривал недавно с господином Джулиани, и мы очень надеемся, что господин Джулиани сможет приехать… И мы еще раз встретимся, когда он приедет…»

Напомним, что через неделю, 2 августа, состоялась отставка Андрея Богдана с поста руководителя офиса (администрации) президента Украины.

Интересный момент: сразу после публикации стенограммы апрельского разговора та же The Wall Street Journal и Bloomberg сообщили, что против Рудольфа Джулиани прокуратурой США начато расследование о возможном получении им личной выгоды от газовых проектов на Украине. Последними якобы занимались его соратники-бизнесмены, арестованные в США 9 октября выходцы из СССР Лев Парнас и Игорь Фруман, связанные с опальным украинским олигархом Дмитрием Фирташом.

Эта информация интересна прежде всего тем, что прокуратура (она же — министерство юстиции) США, которую возглавляет Уильям Барр, является, пожалуй, главной государственной опорой Трампа. А это означает либо то, что между Трампом и Джулиани «пробежала черная кошка» (не исключено, но маловероятно), либо то, что расследование в отношении экс-мэра Нью-Йорка начато для того, чтобы спустить его на тормозах, как это произошло с расследованием «комиссии Мюллера» относительно «русского следа» в избрании 45-го президента США. Вот что говорил Трамп в июльском разговоре с Зеленским:

«Я попрошу мистера Джулиани позвонить вам, и генпрокурора Барра также попрошу позвонить, и мы докопаемся до сути этого дела».

Совершенно понятно, что весь сыр-бор с импичментом Трампа, в котором центральную роль играет тезис о якобы «недопустимом давлении» действующего президента США на его нового украинского коллегу, вызван никак не заботой о нормах международной дипломатии. Вспомним в этой связи хотя бы памятное заседание в Киеве, где Джо Байден занял кресло президента «незалежной» и открыто раздавал «туземной элите» во главе с Порошенко ценные руководящие указания. «Двойные стандарты? Нет, не слышали…»

Наоборот, процесс импичмента начался потому, что расследование «дела Байденов—Burisma», если таковое при поддержке Белого дома начнут украинские власти, грозит вскрыть грандиозные, исчисляемые минимум сотнями миллиардов долларов, финансовые манипуляции американского Deep State («глубинного государства») с зависимой от них верхушкой третьих стран.

Это — компромат, раскрытие которого сокрушит не только Демократическую партию США, но и всю нынешнюю систему мироустройства, что противоречит интересам американских «элит» в целом. Отсюда — наблюдаемая всем миром внутриполитическая «тягомотина» в Соединенных Штатах: конфликтующие стороны никак не могут получить то, на что претендуют, а потерять обе могут все и сразу…

Очень «украинская» ситуация. Вашингтон и Киев «нашли друг друга».