В Генштабе ВСУ назвали предварительную причину пожара на военной базе в Балаклее

Балаклея, 16 ноября. Возгорание твердотопливного двигателя к ракетам 3М9 зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Куб» с последующим взрывом собранных для уничтожения боеприпасов, возможно, стало причиной пожара на техтерритории Центральной артиллерийской базы обеспечения в Харьковской области Украины. Об этом сообщается в официальном аккаунте Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook.

По предварительным данным, на площадке №4 для хранения взрывоопасных предметов спецгруппы проводили работы по разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов. Во время загрузки собранных для ликвидации боеприпасов загорелся находившийся среди них твердотопливный двигатель к ракетам 3М9 ЗРК «Куб». Вероятно, его возгорание вызвало дальнейшие взрывы соседствующих боеприпасов и привело к крупному пожару, который все же удалось оперативно потушить.

В настоящее время на месте инцидента продолжают работать профильные спецслужбы, в частности — оперативная группа Генштаба во главе с первым замначальника генерал-лейтенантом Сергеем Корнейчуком. Также на технической территории воинской части проводятся следственные действия.

Напомним, в пятницу стало известно о нескольких десятках взрывов, которые прогремели на Балаклейском арсенале в Харьковской области. Инцидент произошел на технической территории базы, где боеприпасы уничтожались в специально оборудованном для этих целей котловане.

Сообщалось, что в результате ЧП погибли двое украинских военных. Как уточняется в Facebook-аккаунте Генштаба ВСУ, погибшими стали двое военнослужащих-саперов. Пятеро военных получили ранения разной степени тяжести.

«В результате событий на технической территории Центральной артиллерийской базы обеспечения в Харьковской области погибли двое военных. Пять военных получили раны разной степени тяжести: один находится в тяжелом состоянии, другой получил ранения средней степени тяжести, трое — легкой степени тяжести», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всем раненым оказывается профессиональная медицинская помощь. Один военнослужащий от госпитализации отказался.

Стоит отметить, что это не первый случай взрыва боеприпасов в Балаклее. Весной прошлого года на территории 65-го арсенала произошло возгорание сухой травы. Местные жители из района были эвакуированы, транспортное сообщение закрыто.

Пожары на военных складах Украины в целом в последние три года стали регулярным явлением. В связи с этим в начале ноября глава государства Владимир Зеленский подписал указ о дополнительных мерах по улучшению безопасности на арсеналах, базах и складах вооруженных сил страны.