Взрыв прогремел на севере Сирии, есть жертвы

Анкара, 16 ноября. Взрыв прогремел в сирийском городе Эль-Баб, расположенном неподалеку от турецкой границы, сообщили в министерстве обороны Турции.

Военное ведомство Турции на странице в Twitter сообщило о гибели 10 мирных жителей в Эль-Бабе. Во время взрыва, по данным Анкары, пострадали 15 человек. Как предполагает турецкая сторона, за произошедшее несет ответственность запрещенная в стране Рабочая партия Курдистана.

По информации ТАСС, в Эль-Бабе взорвался заминированный автомобиль. Данные о жертвах разнятся: источники Анатолийского агентства утверждают, что в результате трагедии погибли 18 человек, еще 27 пострадали.

Напомним, с 9 по 22 октября турецкая армия проводила на северо-востоке Сирии военную операцию «Источник мира», направленную против курдских террористов. Анкара хочет создать зону безопасности вдоль сирийско-турецкой границы для того, чтобы пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

22 октября президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, прекращающий спецоперацию Анкары. Курды обязаны отвести свои силы на 30 километров от турецкой границы. Патрулирование осуществляют российская военная полиция, а также войска Сирии и Турции.

Как ранее сообщалось, нападения курдских террористов на военных Турции продолжаются, в частности курдские радикалы взорвали штаб протурецких сил в Рас-аль-Айне.