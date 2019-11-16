Турция заявила о намерении использовать С-400 вопреки угрозам США

Анкара, 16 ноября. Турецкие власти не намерены отказываться от российских зенитно-ракетных комплексов С-400, несмотря на угрозу санкций со стороны США. Об этом в субботу заявил руководитель Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир.

По его словам, турецкие военные будут обслуживать С-400 самостоятельно, без помощи российских специалистов.

«Турецкие специалисты в настоящий момент продолжают обучение в России. И мы несколько раз говорили, что российского персонала не будет», — отметил он, выступая в эфире телеканала CNN Turk.

Ожидается, что ЗРК будут введены в строй в апреле 2020 года, передает телеканал 360. Напомним, что решение Турции приобрести российские системы ПВО С-400 стало одной из причин разногласий между Анкарой и Вашингтоном.

США настаивают на том, чтобы их партнер по НАТО отказался от приобретения российского оружия. По словам американских чиновников, С-400 якобы невозможно интегрировать в общую систему ПВО альянса. Тем не менее власти Турции отказались отступать от принятого ранее решения. В отместку Вашингтон заморозил своему партнеру поставку истребителей F-35. Кроме того, Палата представителей Конгресса США в октябре поддержала законопроект о введении санкций в отношении Турции и ее экономики в связи с покупкой российской военной техники и проведении контртеррористической операции на северо-востоке Сирии.

По словам американского сенатора, парламент продолжит политику санкционного давления, пока Анкара не откажется от российских зенитно-ракетных систем.