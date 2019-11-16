Лурье назвал домогающегося студенток Вишневского пиарщиком и карьеристом

Санкт-Петербург, 16 ноября. Депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Борис Вишневский, преподающий на кафедре политологии РГПУ имени А. И. Герцена, не опровергает обвинения в его адрес о домогательствах к бывшим студенткам, поскольку «пойман за руку». Такое мнение выразил журналист Олег Лурье.

По его словам, Вишневский попросту отмалчивается, надеясь, что секс-скандал с его участием вскоре утихнет. Как отметил Лурье, это обычное поведение либералов, к примеру, одиозного блогера Алексея Навального. Журналист обратил также внимание, что ни одно оппозиционное СМИ не пишет о случившемся в петербургском вузе.

«Просто заговор молчания, как у итальянской мафии. Надеется, что все само рассосется», — цитирует Лурье Nation News.

Журналист признался, что никогда не считал Вишневского политиком, а думал о нем, как о пиарщике и карьеристе, который, находясь в ЗакСе, ничего толкового для города не сделал. При этом, как отметил Лурье, депутат всячески старается, чтобы его имя регулярно звучало в СМИ.

«Вишневский мог бы как-то оправдаться, сказать, вот, смотрите на мои руки, они чистые, но не делает этого», — подчеркнул журналист.

Глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова назвала произошедший в вузе случай недопустимым и выразила беспокойство в первую очередь за безопасность студентов. Она призвала провести тщательное расследование.

«Если ты виноват, то должен нести ответственность, если нет, то заяви об этом, представь доказательства», — считает Гумерова.

Напомним, о домогательствах Вишневского стало известно со слов его бывшей студентки, назвавшейся Кристиной. Она направила в редакцию Nation News письменное обращение. По словам девушки, депутат ЗакСа приставал к учащимся, а ответственности избегал благодаря своему статусу.

Позднее в редакцию Федерального агентства новостей обратилась еще одна жертва домогательств Вишневского — Алина. Девушка призналась, что парламентарий, приобняв и поглаживая коленку, предлагал сдать зачет по «Истории политических учений» в неформальной обстановке.

Впоследствии первая сообщившая о случившемся девушка решилась дать откровенное интервью, в котором подробно рассказала о харассменте в РГПУ имени А. И. Герцена. Вишневский, по ее словам, физически не принуждал к сексуальным отношениям, однако давил авторитетом и грозил отчислением за отказ вступить с ним в связь.

В Москве уже прошли одиночные пикеты с требованием провести расследование в отношении Вишневского. Активисты уверены — если продолжить закрывать глаза на подобные случаи, могут произойти и более страшные и непоправимые вещи. Неравнодушные люди требуют провести детальное расследование и считают, что, в случае подтверждения харассмента, Вишневского нужно отстранить от политической и педагогической деятельности.