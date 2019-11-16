В бригаде ВСУ в Донбассе обнаружили пропажу американского вооружения на $33 тыс.

Киев, 16 ноября. Проверка, проведенная в 46-й десантно-штурмовой бригаде, выявила недостачу поставленного США вооружения на 800 тыс. гривен (32,9 тыс. долларов). Об этом в субботу заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко со ссылкой на источник в штабе украинской ООС.

«За несколько дней работы члены комиссии в своих актах отразили недостачу вооружения на общую сумму более 800 тыс. гривен. Командир бригады полковник Котенко и его заместитель по вооружению вызваны в штаб ОТГ «Север» для дачи объяснений», — отметил он, выступая на брифинге.

Это уже не первое сообщение о хищении вооружения и техники украинскими силовиками. Ранее Народная милиция ЛНР сообщала об отсутствии в украинских частях 60% переданного со стороны НАТО имущества. Так, например, в одной из бригад не досчитались восьми приборов ночного видения, а в других пропало содержимое переданных американской стороной аптечек, из которого военнослужащие делали себе наркотические вещества.

Отметим, что ситуация в Донбассе остается напряженной, несмотря на частично состоявшееся разведение войск. На днях стало известно, что ВСУ размещают бронетехнику вблизи участка отвода сил.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. В частности, минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, полное прекращение огня и проведение на неподконтрольных территориях местных выборов.

За полных четыре года украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов. Формальным исключением может считаться принятый Верховной радой закон об особом статусе Донбасса, однако де-факто он так и не вступил в силу.