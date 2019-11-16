Матери убитой в Петербурге аспирантки стало плохо во время отпевания

Краснодар, 16 ноября. В станице Старовеличковская Краснодарского края прошло отпевание убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. В этот же день состоялись ее похороны.

Во время церемонии прощания с 24-летней девушкой к церкви вызвали бригаду медиков. Скорая помощь понадобилась матери Ещенко Галине, которой дважды стало плохо во время отпевания. В церкви она сидела около гроба дочери и не могла сдержать эмоции: женщина громко рыдала. На улице ее пытались успокоить родные и близкие.

На кладбище могилу аспирантки завалили живыми цветами в три слоя.

Федеральное агентство новостей публикует видео с церемонии прощания с убитой аспиранткой.

Напомним, 9 ноября доцент СПбГУ Олег Соколов был обнаружен в реке Мойке. Мужчина пытался утопить пакет с отрезанными руками. При обыске его квартиры были обнаружены останки девушки. Как оказалось, они принадлежали аспирантке Ещенко.

Доцент признался в убийстве знакомой, заявив, что она превратилась в «чудовище из сказки». Как стало известно, между ними был роман. Накануне бывшая соседка Ещенко по общежитию опубликовала свою переписку с подругой о Соколове.

Ранее адвокат Соколова заявил, что его работу оплатили историки — коллеги доцента СПбГУ.