Убитую в Петербурге Анастасию Ещенко похоронили на Кубани. События дня. ФАН-ТВ

На Кубани простились с Анастасией Ещенко
На Кубани простились с убитой аспиранткой Анастасией Ещенко. В последний путь ее проводили родственники, друзья, знакомые. Похоронили девушку в станице Старовеличковской. Анастасии было 24 года. Девушка была зверски убита, а ее тело подверглось расчленению. По версии следствия, это сделал ее бывший педагог, историк Олег Соколов. Со студенткой его связывали любовные отношения. Впрочем, свою вину доцент признал и в подробностях рассказал, как совершил преступление. Расследование уголовного дела продолжается.
Митинги в Тбилиси
Над Тбилиси, где продолжаются митинги, сгущаются тучи. Активисты сегодня собрались у офиса правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Там проходит заседание депутатов. Митингующие пытаются пикетировать служебный вход в здание. Несколько протестующих пострадали. Напомним, митинги охватили Тбилиси накануне. Оппозиция стала требовать пересмотра Конституции, внеочередных выборов и отставки правительства. Дело в том, что парламент не принял поправки о переходе от смешанной системы выборов к пропорциональной. Это вызвало недовольство, так как голосование по такой системе должно было пройти в стране в следующем году. Накануне у здания правительства митингующие разбили восемь палаток и провели на улице всю ночь. Теперь же кемпинг демонстрантов вырос более, чем в два раза
Акция «желтых жилетов»
Во Франции проходит уже традиционная акция «желтых жилетов». Полиция задержала 16 демонстрантов. По сравнению с прежними выступлениями, этот митинг кажется спокойным. Быть может, это затишье перед бурей? Завтра, 17 ноября, с начала первой акции исполнится год. В социальных сетях о желании выйти на Елисейские Поля в Париже уже заявили пять тысяч человек. Митинги планируется провести и в других городах Франции. Напомним, год назад местные жители вышли на улицы, чтобы высказать свое недовольство из-за повышения цен на бензин. За 365 дней их требования возросли. Теперь к властям у демонстрантов есть и другие политические претензии.
День рождения Жээнбекова
16 ноября свой День рождения отмечает президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Главе государства исполнился 61 год. Высокий пост в своей стране он занимает с 2017 года. До этого он был премьер-министром, полномочным представителем Правительства Киргизии в Ошской области. С самого утра Сооронбая Жээнбекова поздравляют лидеры других стран. В их числе и президент России Владимир Путин. В поздравительной телеграмме он отметил, что под руководством Жээнбекова республика процветает. Она уверенно движется по пути социально-экономического развития, активно участвует в региональных и международных делах.
«Высоко ценим Ваши усилия, направленные на укрепление отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими государствами, а также на продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве <…> Искренне желаю Вам, уважаемый Сооронбай Шарипович, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности», — написал Владимир Путин.