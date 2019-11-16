Убитую в Петербурге Анастасию Ещенко похоронили на Кубани. События дня. ФАН-ТВ

На Кубани простились с Анастасией Ещенко На Кубани простились с убитой аспиранткой Анастасией Ещенко. В последний путь ее проводили родственники, друзья, знакомые. Похоронили девушку в станице Старовеличковской. Анастасии было 24 года. Девушка была зверски убита, а ее тело подверглось расчленению. По версии следствия, это сделал ее бывший педагог, историк Олег Соколов. Со студенткой его связывали любовные отношения. Впрочем, свою вину доцент признал и в подробностях рассказал, как совершил преступление. Расследование уголовного дела продолжается.

Митинги в Тбилиси Над Тбилиси, где продолжаются митинги, сгущаются тучи. Активисты сегодня собрались у офиса правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Там проходит заседание депутатов. Митингующие пытаются пикетировать служебный вход в здание. Несколько протестующих пострадали. Напомним, митинги охватили Тбилиси накануне. Оппозиция стала требовать пересмотра Конституции, внеочередных выборов и отставки правительства. Дело в том, что парламент не принял поправки о переходе от смешанной системы выборов к пропорциональной. Это вызвало недовольство, так как голосование по такой системе должно было пройти в стране в следующем году. Накануне у здания правительства митингующие разбили восемь палаток и провели на улице всю ночь. Теперь же кемпинг демонстрантов вырос более, чем в два раза

Акция «желтых жилетов» Во Франции проходит уже традиционная акция «желтых жилетов». Полиция задержала 16 демонстрантов. По сравнению с прежними выступлениями, этот митинг кажется спокойным. Быть может, это затишье перед бурей? Завтра, 17 ноября, с начала первой акции исполнится год. В социальных сетях о желании выйти на Елисейские Поля в Париже уже заявили пять тысяч человек. Митинги планируется провести и в других городах Франции. Напомним, год назад местные жители вышли на улицы, чтобы высказать свое недовольство из-за повышения цен на бензин. За 365 дней их требования возросли. Теперь к властям у демонстрантов есть и другие политические претензии.