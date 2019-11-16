В ДНР раскритиковали «план» депортации народа Донбасса

Донецк, 16 ноября. «План депортации народа Донбасса», разработанный в команде президента Украины Владимира Зеленского, показал, что на самом деле в Киеве думают о гражданской войне в стране и ее завершении. Такое мнение выразил депутат Народного Совета ДНР, писатель Владислав Русанов.

В Сети ранее появилось письмо экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Данилюка, направленное главе офиса президента, руководителю СБУ и премьер-министру страны. Согласно документу, большинство жителей республик Донбасса не являются «проукраинскими». План предусматривает их привлечение к административной и уголовной ответственности, а также переселение в РФ или центральные и западные области Украины.

Зеленский, по мнению Русанова, не оправдывает надежд голосовавших за него избирателей.

«Мира он Украине не принес. Более того, очевидно, что кураторы у него остались те же, и они продолжают толкать «независимую» по пути войны», — добавил писатель.

Депутат констатировал, что жители Донбасса уже вряд ли изменят свое отношение к руководству Украины. Еще пять лет назад никто и допустить не мог государственного переворота и гражданского конфликта, вспомнил Русанов.

«Зеленский продолжает политику своего предшественника по уничтожению неугодных и «ненужных» людей Донбасса», — раскритиковал депутат.

Гражданская война на Украине началась пять лет назад, когда Донецкая и Луганская народные республики не приняли произошедшего в Киеве государственного переворота и объявили о независимости. В ответ новые украинские власти развернули против них военную кампанию. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта, а также в «нормандском формате». Однако украинская сторона продолжает нарушать Минские соглашения. Как отмечал глава ДНР Денис Пушилин, украинская сторона не раз срывала перемирие, пишет Infox.ru.

Ранее руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак назвал три предвыборных обещания, которые не исполнил Зеленский. Политик отметил, что глава государства не добился возвращения уехавших из страны украинцев, не воплотил в жизнь принцип «закон один для всех» и не начал сажать коррупционеров.