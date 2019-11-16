«Молодые лидеры Рунета» зарядят молодежь примерами своего успеха

Один из участников конкурса «Молодые лидеры Рунета», руководитель проекта «Цифровой прорыв» АНО «Россия — страна возможностей» Олег Мансуров рассказал, чем полезны для России состязания IT-специалистов подобного уровня.

«Наш собственный конкурс «Цифровой прорыв» показал, что в России очень много талантов и успешных специалистов из IT-сферы. Они есть повсеместно — и в небольших городах, и в столицах, и в маленьких web-студиях, и в крупных корпорациях, но о них не знает широкая публика, потому что в информационном поле нет их историй успеха», — рассказал Олег Мансуров.

Такое положение вещей он объяснил трендом, характерным для IT-отрасли, в которой наблюдается очень большая конкуренция за кадры.

«Дело в том, что компании опасаются обнародовать информацию о своих лучших сотрудниках, опасаясь, что их переманят конкуренты. Но я придерживаюсь мнения, что лидеры должны быть на виду, чтобы заряжать молодежь или тех людей, которые только входят в IT-индустрию, своим примером», — заявил Олег Мансуров в комментарии Федеральному агентству новостей.

Он считает, что если молодые люди будут знать об историях успеха представителей отрасли, в которой они сами работают, то это будет вселять в них веру в собственные силы и возможности, что очень важно на пути к успеху.

«Я никогда не считал себя каким-то особенным и думаю, что если у меня получилось с проектом «Цифровой прорыв», то это может получиться у большинства. Просто нужно, чтобы они поверили», — подчеркнул Олег Мансуров.

Собеседник ФАН добавил, что сегодня IT-специалисты нужны не только в узком профессиональном сегменте, а, по сути, везде, всему бизнесу, потому что все проходят через цифровую трансформацию.

«И если раньше была утечка мозгов за границу, то последние пару лет кадры возвращаются, набравшись опыта в крупных зарубежных компаниях. Это, безусловно, хорошо. А федеральный конкурс «Молодые лидеры Рунета», думаю, будет способствовать развитию отечественных IT-технологий, совершенствовать образование и бизнес в этой сфере», — добавил он.

Конкурс «Молодые лидеры Рунета» организован Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) для профессионалов в возрасте от 18 до 35 лет, которые руководят направлениями в digital-агентствах и IT-компаниях, реализуют масштабные проекты в технологических нишах, входят в состав отраслевых групп и экспертных советов и так далее.

Победителям конкурса, которых определят по результатам народного голосования, обещают широкую известность и признание, золотую статуэтку «Премия Рунета» в номинации «Молодой лидер Рунета», а также полезные деловые связи, опыт презентации собственных проектов и стартовое паблисити для построения личного бренда.

Народное голосование стартует уже на следующей неделе — 21 ноября. Победителей конкурса пригласят на торжественную церемонию в Москву, которая пройдет в рамках Недели российского Интернета.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на официальном сайте, приложить к ней свою фотографию и ссылку на видеопрезентацию о себе и своей профессии. Ролик должен быть загружен на видеохостинг YouTube или опубликован в TikTok-аккаунте и открыт для просмотра.