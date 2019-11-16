Пушкина пожаловалась на массовые угрозы в адрес авторов закона о бытовом насилии

Москва, 16 ноября. Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сообщила, что в адрес авторов законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия поступают многочисленные угрозы.

Пушкина подчеркнула, что нецензурные комментарии в ее адрес и и в адрес соавторов поступали уже давно. Однако оскорбления перешли в реальные угрозы. Она пояснила, что их получает адвокат Алексей Паршин и члены его семьи.

«Похожие угрозы приходят ко мне и в адрес других соавторов закона, — приводит ее слова РИА Новости. — Социальные сети, а также личные и рабочие электронные почты становятся объектом рассылки».

Такие же «письма счастья» приходили на почту депутатов Госдумы и сенаторов Совфеда. Комитет Госдумы по образованию и науке провел неофициальное расследование по этим рассылкам.

«Выяснилось, что «авторы» писем вообще не знают о чем идет речь, таких писем в адрес Государственной думы не отправляли и не понимают, как их электронные адреса оказались у злоумышленников, — пожаловалась Пушкина. — Либо указанные в письмах номера телефонов никому не принадлежат, то есть были выдуманными».

По ее мнению, это хорошо организованная и финансируемая структура. Пушкина добавила, что знает, кто за этой кампанией стоит.

«Поэтому мне и соавторам закона пришлось обратиться в соответствующие силовые структуры с просьбой провести проверку по изложенным фактам», — заметила она.

Напомним, президент России в 2017 году подписал закон о декриминализации побоев в семье. Ранее, в 2016 году, был принят другой закон, который устанавливал уголовную ответственность за побои близких родственников. Как заявила сенатор Елена Мизулина, этот закон позволял наказывать двумя годами тюрьмы лишь за «шлепок».

Теперь за первичное совершение побоев в семье налагается штраф от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, арест на срок от 10 до 15 суток или исправительные работы на срок от 60 до 120 часов.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее констатировала, что из-за отсутствия единого мнения о мерах, которые могут применяться в случае насилия по отношению к родным, закон о противодействии насилию в семье по-прежнему не принят.