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Российских специалистов пригласили во Францию для восстановления Нотр-Дама

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Российских специалистов пригласили во Францию для восстановления Нотр-Дама

Санкт-Петербург, 14 ноября. Российский специалистов пригласили во Францию для реставрации и восстановления собора Парижской Богоматери, сообщил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на полях Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Швыдкой подчеркнул, что окончательное решение будет принято в январе, потому что российская сторона ждет официального запроса от Парижа.

«Это приглашение должно прийти, я надеюсь, до Нового года, — констатировал спецпредставитель президента. — А в середине января мы встречаемся со специальным послом Франции, который занимается рекрутированием иностранных специалистов для работы над этим проектом».

Российских специалистов пригласили во Францию для восстановления Нотр-Дама

Он добавил, что перед отправкой специалистов во Францию необходимо понять, чего хочет французская сторона.

«У нас много специалистов, которые работают с камнем, с деревом, — заметил Швыдкой. — То есть те специалисты, которые знают, как реставрируются подобного рода замковые конструкции».

Напомним, сильный пожар в Нотр-Даме произошел 15 апреля. Огонь вспыхнул в районе строительных лесов, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору Парижской Богоматери нанесен значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

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Источник: Интерфакс
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