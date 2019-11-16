Российских специалистов пригласили во Францию для восстановления Нотр-Дама

Санкт-Петербург, 14 ноября. Российский специалистов пригласили во Францию для реставрации и восстановления собора Парижской Богоматери, сообщил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на полях Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Швыдкой подчеркнул, что окончательное решение будет принято в январе, потому что российская сторона ждет официального запроса от Парижа.

«Это приглашение должно прийти, я надеюсь, до Нового года, — констатировал спецпредставитель президента. — А в середине января мы встречаемся со специальным послом Франции, который занимается рекрутированием иностранных специалистов для работы над этим проектом».

Он добавил, что перед отправкой специалистов во Францию необходимо понять, чего хочет французская сторона.

«У нас много специалистов, которые работают с камнем, с деревом, — заметил Швыдкой. — То есть те специалисты, которые знают, как реставрируются подобного рода замковые конструкции».

Напомним, сильный пожар в Нотр-Даме произошел 15 апреля. Огонь вспыхнул в районе строительных лесов, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору Парижской Богоматери нанесен значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.