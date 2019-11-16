Навальный и Волков натравили ботов на «Рокетбанк»

Москва, 16 ноября. «Рокетбанк» частично приостановил обслуживание карты Леонида Волкова, главы штаба Алексея Навального, на которую поступали крупные суммы от иностранных спонсоров. Боты скандально известного блогера тут же набросились на организацию в соцсетях с оскорблениями.

На этой неделе «Рокетбанк» в очередной раз призвал Волкова объяснить крупные переводы по его банковской карте. Однако соратник Навального «был очень занят» и пропустил установленный для ответа срок. В результате банк лишил Волкова возможности совершать транзакции по карте, снизив лимит операций до нуля рублей.

Примечательно, что финансовая организация требовала от Волкова объяснить происхождение денег на счете еще в сентябре в рамках Федерального закона №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Тогда слабые и запутанные объяснения главы штаба Навального не убедили банк, лимит операций по его карте был ограничен до суммы в 70 тысяч рублей.

Волкова решение банка возмутило. На эмоциях он в выгодной для себя интерпретации рассказал подписчикам о произошедшем. Фолловеры поддержали негодование Волкова и начали травить банк на просторах Сети. Причем многие услугами финансовой организации никогда не пользовались и не читали пользовательского соглашения, пишет «Экономика Сегодня».

Многочисленные комментарии, многие из которых состоят из неприличных выражений, заполонили аккаунты банка в социальных сетях. Этим боты Навального не ограничились — гневные и голословные обвинения в адрес «Рокетбанка» появились на различных платформах для отзывов, к примеру на otzovik.com и Google.

Стоит обратить внимание на то, что аккаунты, с которых были оставлены комментарии, не имеют на ресурсах никакой активности. Это может означать, что речь идет о ботах, цель которых — испортить по указке Навального и его протеже репутацию банка, действующего в рамках законодательства.

Отметим, что технологию с ботами Навальный и его так называемый «Фонд борьбы с коррупцией», внесенный Минюстом России в список иностранных агентов, использует далеко не в первый раз.

К примеру, этим летом полиция обнаружила «ферму троллей», которая находилась в обыкновенной московской квартире в районе Марьино. Сотрудники Навального писали там провокационные комментарии, в которых призывали молодежь выходить на незаконные митинги и принимать участие в массовых беспорядках.

Ранее Мосгорсуд подтвердил законность решения столичного Басманного суда, который наложил арест на счета «Фонда борьбы с коррупцией». Многочисленные обыски в рамках расследования об отмывании денег прошли в штабах ФБК по всей стране. По данным следствия, сотрудники фонда Навального с января 2016 по декабрь 2018 года легализовали крупные денежные суммы, полученные преступным путем.