Сирия новости 16 ноября 16.30: ВКС РФ помогают ВВС Сирии в Идлибе, теракт в Алеппо

Сирия, 16 ноября. Теракт в Алеппо. ВВС Сирии при содействии ВКС РФ атакуют позиции непримиримых боевиков в Идлибе, одновременно с этим в данной провинции САА несет потери в противостоянии с боевиками. Протурецкие силы оставили несколько населенных пунктов в провинции Ракка. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказали содействие в проведении операции ВВС Сирии в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА): понесла потери в результате проведения военной операции в юго-восточной части провинции Идлиб.

ВС Турции и союзные силы: были вынуждены отступить из ряда населенных пунктов в Ракке.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): совершает серию атак на правительственные силы в провинции Даръа.

Провинция Алеппо

По сообщению источника в Twitter (@AleppoAMC), правительственные силы с привлечением тяжелой артиллерии нанесли ряд прицельных ударов по позициям джихадистов в окрестностях городов Джазрая и Халса, расположенных в южной части провинции Алеппо. Также источником в Twitter (@XXVII27_) сообщается о теракте в городе Аль-Баб, расположенном северо-восточнее Алеппо и находящемся под контролем союзных Турции сил. Стало известно, что в результате подрыва заминированного автомобиля пострадало мирное население. На данный момент сообщается о 12 погибших и 30 раненых.

Предположительно к данной акции могут быть причастны курдские террористы из «Демократических сил Сирии» (SDF). Одновременно с этим источником отмечается, что ранее бомба была найдена возле мечети в Аль-Бабе, которую затем обезвредили саперы. Помимо этого, вчера в этом населенном пункте была найдена и обезврежена бомба, установленная под автомобилем.

Провинция Идлиб

По данным источника в Twitter (@ufuk_sy), ВВС Сирии нанесли бомбовые удары по позициям непримиримых джихадистов, отказывающихся соблюдать режим прекращения огня в демилитаризованной зоне на юге провинции Идлиб. Сообщается, что сирийские вертолетчики произвели авианалеты в окрестностях населенных пунктов Маар-Зита и Кафр Набель. Также источником отмечается, что сирийским летчикам у Маар-Зита оказывали содействие ВКС РФ.

По сообщению корреспондента Balad News, Сирийская арабская армия (САА) понесла потери в результате проведения военной операции в юго-восточной части провинции Идлиб. Источником отмечается, что исламистам удалось блокировать группу бойцов САА. Когда же сирийские военные проводили эвакуацию своих сослуживцев, вооруженные радикалы накрыли данный район огнем тяжелой артиллерии. Сообщается, что в итоге правительственные войска в направлении Тель-Хазна понесли потери не только в живой силе, но и лишились нескольких единиц военной техники.

Провинция Даръа

Солдаты САА продолжают становится жертвами нападения неизвестных вооруженных боевиков в провинции Даръа. По сообщению корреспондента Halab Today, бойцы сирийской армии подверглись серии атак боевиков сразу в нескольких районах данной провинции. Так, в городе Аль-Сахва к востоку от Даръа, неизвестные вооруженные лица обстреляли военный контрольно-пропускной пункт (КПП). При этом нападавшие использовали гранатометы. В итоге два солдата САА получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

В городе Аль-Харах, к северу от Даръа неизвестные боевики, вооруженные стрелковым оружием, вступили в столкновение с отрядом сил безопасности, которое продолжалось около получаса. Сообщений о жертвах не поступало. Также в городе Санамейн, к северу от административного центра провинции, неизвестные обстреляли из гранатометов помещения, в которых размещается вооруженное ополчение. В данном случае сообщается лишь о повреждении здания, жертв среди людей нет.

Предположительно за атаками на бойцов правительственных сил могут стоять члены спящих ячеек «Исламского государства» (ИГ - запрещено в РФ).

Провинция Ракка

Курдские террористы SDF захватывают новые территории. Так, Сирийской обсерваторией по правам человека (SOHR) был признан факт того, что силам протурецкого ополчения пришлось отступить из населенных пунктов Бир-Тама и Сайда, расположенных в окрестностях города Телль-Абъяд. Также источник в Twitter (@RojavaNetwork) сообщает о том, что курдские боевики смогли захватить деревню Аль-Ариша.

Также источником говорится о том, что в результате ожесточенных боев союзникам Турции пришлось оставить свои позиции в поселении Тина, находящемся северо-западнее города Айн-Исса. Ранее сообщалось о том, что сирийское командование направило военный конвой в район города Айн-Исса, который прибыл для подкрепления 93-й бригады САА.

1 Организация запрещена на территории РФ.