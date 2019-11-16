Рудковская призналась, что Билан круто целуется

Москва, 16 ноября. Продюсер Яна Рудковская рассказала о том, как целуется ее подопечный — певец Дима Билан.

В эфире «Русского радио» Рудковская обсудила с ведущей шоу «Все к лучшему» Юлией Барановской Билана. О том, что продюсер и певец целовались, она признавалась и ранее. Рудковская подчеркивала, что с музыкантом ее связывает давняя дружба.

«Ну так расскажи, как целуется Дима Билан?» — не удержалась радиоведущая.

«При живом муже ты меня о таком спрашиваешь, — заметила Рудковская. — Хорошо целуется. Круто целуется. Тебе бы понравилось».

Ранее продюсер призналась, что если бы не познакомилась с фигуристом Евгением Плющенко, за которого вышла замуж, то сыграла бы свадьбу с Биланом.

Она при этом отметила, что счастлива в браке: с супругом они практически не ссорятся. По словам Рудковской, за 12 лет их отношений были всего два конфликта.

«И то оба раза по его вине, — уточнила гостья на радио. — Даже когда мы ругались, то разговаривали друг с другом. Такого, чтобы целый день не общались, не было ни разу».

Накануне Рудковская заявила, что не верит, что у Плющенко есть любовница. Она заявила, что раньше бы за публикацию такой информации подала бы на СМИ в суд.