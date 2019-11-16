Росатом рассекретил приказ о создании в СССР первой в мире крылатой ракеты

Москва, 16 ноября. Росатом рассекретил приказ о создании в Советском Союзе первой отечественной крылатой ракеты П-5, ставшей предшественницей «Калибров». Факсимиле архивных документов появились на портале «История Росатома».

Госкорпорация публикует архивные материалы об истории отечественной атомной отрасли, многие из них ранее не были обнародованы. Среди них — приказ по министерству среднего машиностроения СССР от 17 августа 1955 года. На документе стоят пометка и гриф, свидетельствующие о самой высокой степени закрытости данных.

Подписанный главой ведомства Борисом Ванниковым приказ обязывал опытное конструкторское бюро № 52 министерства авиационной промышленности создать «экспериментальные самолеты-снаряды» системы П-5 для подводной лодки в количестве 40 штук.

Такой самолет-снаряд системы П-5 и стал первой в мире ракетой морского базирования с крылом, которое автоматически раскрывалось после запуска с надводного положения, передают «Аргументы и Факты».

ОКБ-52 в то время возглавлял легендарный конструктор ракет Владимир Челомей. По словам его знакомых, идея автоматического раскрытия крыла пришла специалисту в голову, когда он распахнул створки окна в гостинице. Согласно другой версии, Челомей увидел вылетающую из дупла птицу, которая и вдохновила его.

Крылатые ракеты П-5 предназначались для поражения как военных объектов, так и административных, промышленных. Причем не только на побережье, но и в глубине территории противника. Первый запуск с подводной лодки прошел в 1957 году.

Ранее Росатом обнародовал данные о создании первой атомной бомбы в СССР. Участие в процессе принимали немецкие специалисты, которые в военные годы разрабатывали атомное оружие в Германии, а после окончания Второй мировой войны приехали в Советский Союз.

Кроме того, госкорпорация обнародовала документ, согласно которому специалистам, участвовавшим в создании первой советской ядерной бомбы, строжайшим образом запрещалось управлять автомобилями в целях их безопасности. Ключевые сотрудники даже не могли летать самолетами.