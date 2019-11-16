Выдумка «Знака» о краже миллионов у «Конкорда» возглавила топ фейков недели

Москва, 16 ноября. Редакция Nation News запускает новую рубрику «Топ-5 фейков за неделю», в рамках которой читателям будут демонстрироваться «живые» примеры лживой информации, намеренно распространяемой оппозиционными и либеральными СМИ. Об этом сообщается на сайте информационного агентства.

Еженедельный антирейтинг будет наглядно показывать, насколько некоторые недобросовестные СМИ стремятся скорректировать информационное поле и манипулировать сознанием людей.

Распространенные ложные сведения будут обсуждаться с приглашенными экспертами. Первый топ «пятерки» фейков прокомментировал общественный деятель, политолог и директор НП «Института политических исследований» Сергей Марков.

№1. Фейк либерального интернет-издания Znak, навравшего о краже 23 миллионов у компании Евгения Пригожина

13 ноября Znak опубликовало информацию о том, что у компании «Конкорд Кейтеринг», принадлежащей петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину, в 2016 году хакеры украли 23 миллиона рублей, и якобы в настоящее время преступников судят в Екатеринбурге.

Пытаясь подтвердить свои сведения, представители СМИ не только заявили, что располагают материалами уголовного дела, но и приложили скриншот переписки киберпреступников в Jabber, где обсуждалась «Конкорд Кейтеринг». Также редакция взяла письменный комментарий у одного из основателей группы Lurk Константина Козловского, который подтвердил причастность киберпреступников к хищению средств.

Несмотря на все старания, журналистов поймали на лжи: их труды оказались напрасными, потому что компании «Конкорд Кейтеринг» еще не существовало в 2016 году, она была зарегистрирована лишь в 2018-м, и это подтверждают открытые ресурсы по проверке контрагентов и данные ФНС.

Свой вклад в разоблачение фейка внесла и пресс-служба «Конкорда», которая официально заявила, что за 20 лет управления бизнесом у Пригожина со счетов никогда не воровали деньги, тем более, что у компании нет банковского счета.

«Что касается компании Пригожина, то против него сегодня ведется информационная война, и именно с этим обстоятельством и связано появление многочисленных фейков в его адрес. И в этой информационной войне, как говорится, все средства хороши», — отметил Марков в беседе с Nation News.

№2. Фейк прозападного «Радио Свобода», солгавшего об аресте экс-президента Боливии Эво Моралеса

Американское «Радио Свобода» продвигало уже опровергнутый тезис одного из лидеров оппозиции Боливии Луиса Фернандо Камачо о якобы розыске экс-лидера страны Эво Моралеса и аресте его самолета. Кроме того, СМИ распространяет еще один фейк о мнимой связи Моралеса с Кремлем и неслучайности его отставки.

По мнению эксперта, фейк о президенте Боливии является частью информационной войны, которую ведут США.

«Фейк о том, что командующий полицией страны распорядился задержать экс-президента Боливии Эво Моралеса, который был уже опровергнут, — это тоже часть информационных войн, которые ведутся проамериканскими силами в этом регионе против Моралеса и в интересах Вашингтона, и в наше информационное пространство это тоже частично доходит. То, что фейк подхватило «Радио Свобода», неудивительно. Оно финансируется Конгрессом США, это государственный ресурс», — рассказал собеседник Nation News.

№3. Фейк в Тулуне

Издание Vesti сообщило, что неизвестные в Тулуне, который пострадал от паводков летом этого года, 15 ноября распространили в социальных сетях и посредством SMS-уведомлений лживую информацию о возможности обратиться в госорганы для получения компенсации в размере 10 000 рублей. Под влияние дезинформации попал в том числе район железнодорожного вокзала Тулуна. В итоге к властям одномоментно обратилось порядка 350 человек, которым в выплатах было отказано. Жителям это не понравилось.

Ложь развенчал губернатор Иркутской области Сергей Левченко. В своем Facebook он объяснил, что район вокзала не был в зоне наводнения, и по вполне справедливой причине его жители компенсацию не получат. По словам Левченко, дезинформация была распространена для создания критических и манипулятивных сюжетов в СМИ. В городе была замечена съемочная группа МИЦ «Известия».

Марков отметил, что было бы странно, если бы либеральные СМИ не подхватили «злачный» инфоповод о компенсациях.

«Они же ведут травлю российской власти и, соответственно, стараются дискредитировать ее по всем параметрам. Они ищут любой повод для компрометации власти и пройти мимо горячей темы с Тулуном, конечно, же, не смогли», — прокомментировал эксперт.

№4. Фейк от Невзорова

Издание «Газета.ру» сообщило, что журналист Александр Невзоров в эфире радио «Эхо Москвы» рассказал об отмене властями концертов артиста Максима Галкина, ранее раскритиковавшего наличие цензуры на телевидении. В своем Telegram-канале эту информацию прокомментировал журналист и телеведущий Владимир Соловьев. По его мнению, сведения о Галкине Невзоров специально придумал, а различные СМИ и медийные персоны с радостью подхватили ее.

«Вот ведь и Невзоров уже успел заявить, что Галкину «начали отвинчивать голову», так как он «набрался мужества и сообщил о цензуре на телевидении. Поди, уже плакаты заготовили для одиночных пикетов у Останкино и театральных касс «МЫ/Я Максим Галкин», — иронично заметил журналист.

Марков объяснил, что этот фейк имеет прямое отношение к травле российской власти, участие Невзорова в которой вполне понятно, ведь он любит «смаковать грязь».

№5. Фейк на Украине

13 ноября глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский «породил» фейк о переименовании одной из улиц Соломенского района в Киеве в честь коллаборанта нацистов Ивана Павленко. Оказалось, что Долинский перепутал фигуры: на самом деле улицу должны были именовать в честь генерал-хорунжего армии Украинской Народной Республики Виктора Павленко. Однако первичная информация уже разошлась по СМИ и была подхвачена в частности американской газетой The Washington Post.

Марков счел инцидент с переименованием улиц обычной ошибкой.

«От киевского репрессивного режима, который является бандеровским и неофашистским, никто ничего хорошего не ждет, потому что он множество улиц переименовал в четь пособников нацистов. Знаете, когда с проституткой происходит какой-то скандал, то так и говорят, что с нее возьмешь, она же — проститутка, падшая женщина. Любой грязи верят по отношению к ней», — сказал он.

Марков объяснил, что все ожидают от украинских властей прославления неонацистов, и этот фейк напрямую связан с естественными ожиданиями от Киева.

Редакция Nation News отметила, что «Радио Свобода», Znak и «Эхо Москвы» представляют собой только малую часть большой дезинформационной машины. Агентство продолжит отслеживать, оценивать и демонстрировать наглые попытки непорядочных СМИ представить информацию в выгодном для конкретных сторон свете.