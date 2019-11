Пожар на корабле Iwo Jima вскрыл серьезную проблему в оборонке США

На борту американского универсального десантного корабля Iwo Jima случился пожар. Пострадали 11 моряков. Федеральное агентство новостей рассказывает, как все происходило.

Хлопотная ночь

Ночь с 14 на 15 ноября в расположенной на северо-востоке штата Флорида американской военно-морской базе «Мейпорт» выдалась хлопотной.

В 23.45 по местному времени в одном из грузовых отсеков универсального десантного корабля USS Iwo Jima (LHD 7), ошвартованного в Мейпорте, было обнаружено задымление. После того как срочно направленная в отсек аварийная партия обследовала очаг возгорания, командиру корабля капитану Дарреллу Кэнеди (Darrell Canady) стало понятно, что своими силами экипаж «Иводзимы» с тушением пожара может и не справиться.

До того, как стать командиром универсального десантного корабля, Кэнеди служил на атомном авианосце USS Nimitz (CVN-68), где вопросы борьбы за живучесть отрабатывались предельно жестко. Возможно, это обстоятельство сыграло свою роль в действиях капитана 14 ноября. По крайней мере, просьбу об оказании помощи береговым службам командир Iwo Jima отправил спустя считанные секунды после доклада аварийной партии из заполненного огнем и дымом грузового отсека.

Это оказалось правильным решением. Пожар уже грозил выйти из-под контроля, когда на «десантник» крайне вовремя прибыли аварийные партии с находившегося неподалеку ракетного эсминца USS The Sullivans (DDG-68), числящегося в составе 24-й эскадры эсминцев, которая базируется в Мейпорте. В дополнение к этому на причале возле Iwo Jima развернулись и «вступили в игру» машины пожарно-спасательного департамента Джексонвилла.

Совместными усилиями моряки и пожарные смогли остановить распространение огня по отсекам Iwo Jima, а затем и сбить пламя. Звучит это просто, на деле же тушение пожара на борту универсального десантного корабля оказалось делом крайне непростым. Достаточно сказать, что окончательно справиться с огнем удалось лишь к 4.35 15 ноября.

В ходе тушения пожара пострадали 11 членов экипажа USS Iwo Jima. Двоих из них пришлось отправить на берег в госпиталь. Однако дело было сделано — пламя удалось своевременно «задавить», не позволив ему превратить американский десантный корабль в плавучую «мартеновскую печь».

Успешной борьбе с огнем в немалой степени способствовало то обстоятельство, что корабль во время происшествия заканчивал ремонт. То есть вечером 14 ноября на борту «Иводзимы» отсутствовали боеприпасы, авиагруппа и большие запасы ГСМ.

На момент написания этого текста объемы полученных в результате пожара десантным кораблем повреждений и причина возгорания еще выяснялись. Вместе с тем, учитывая, что борьба с огнем на борту Iwo Jima растянулась на пять часов, специалисты заранее предсказывают заметный сдвиг вправо плановых сроков завершения ремонта универсального десантного корабля.

Добавим, что, по сообщениям свидетелей ЧП, другие корабли ВМС США, базирующиеся в Мейпорте, а также прилегающая к месту стоянки Iwo Jima портовая инфраструктура в результате пожара на «десантнике» не пострадали.

Третий пожар

Первые сообщения о пожаре на борту Iwo Jima просочились в местные СМИ утром 15 ноября. Исход ЧП на десантном корабле был бы встречен американской общественностью вполне оптимистично, если бы не одно важное обстоятельство.

Дело в том, что возгорание на универсальном десантном корабле стало за последнее время уже третьим случаем пожара на борту находящегося в ремонте корабля ВМС США — это прямо указывает на серьезные проблемы в организации огневых работ на этих кораблях.

По крайней мере, такое мнение высказали на страничке Военно-морского института США Сэм ЛаГрон и Бен Вернер (Sam LaGrone and Ben Werner) — авторы заметки с красноречивым названием «11 Sailors Injured in 5 Hour Fire Aboard Amphib USS Iwo Jima; 3rd Warship Damaged in Fire During Maintenance in Last Year».

Отметим, что это далеко не первый случай серьезного ЧП на судостроительных и судоремонтных предприятиях американского ОПК. Можно вспомнить и недавний скандал на предприятии Huntington Ingalls Industries, связанный с некачественным противогидролокационным покрытием корпусов новейших американских многоцелевых атомных подлодок четвертого поколения типа Virginia.

USS Iwo Jima вступил в строй в 2001 году и является седьмым в серии кораблей типа Wasp. Они были спроектированы для обеспечения транспортировки морем и высадки на необорудованное побережье полностью укомплектованного экспедиционного батальона морской пехоты (около 1900 человек), управления силами десанта, а также оказания ему авиационной поддержки силами эскадрильи самолетов вертикального взлета и посадки.

До недавнего времени корабли типа Wasp, имеющие полное водоизмещение 40 500 тонн, считались крупнейшими универсальными десантными кораблями в мире. Теперь самые крупные УДК на планете — корабли типа America с полным водоизмещением 45 700 тонн.