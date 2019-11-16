В Совфеде ответили на заявление Помпео о Крыме и Голанских высотах

Вашингтон, 15 октября. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о разнице между Голанами и Крымом.

США отказались признать Крым российским, однако подтвердили, что Голаны находятся под контролем Израиля. Помпео объяснил, что решение по Голанским высотам стало признанием «реальности на земле и истории, которая существовала в этом конкретном месте».

Клинцевич подтвердил слова госсекретаря США о том, что между Крымом и Голанами есть очевидная разница. Израиль получил Голаны путем силовой операции, а Крым вернулся в состав России после проведения референдума, где абсолютное большинство поддержало эту идею, напомнил сенатор.

«На самом деле утверждение американского чиновника никакого отношения к Голанским высотам не имеет, то, что мы видим там сейчас, – результат силовой операции Израиля, — констатировал представитель Совета Федерации. — Но вот в случае замены в этом утверждении Голанских высот на Крым, то оно попало бы в самую точку. Именно существующая реальность, исторические корни Крыма и, конечно же, волеизъявление его народа на референдуме и стали основанием для воссоединения Крыма и России».

По мнению Клинцевича, это яркий пример избирательной политики США.

«США признают суверенитет Израиля над Голландскими высотами, а России над Крымом — нет, — резюмировал он. — Такая очень избирательная политика».

Напомним, принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в 1967 году во время Шестидневной войны. После израильский парламент в одностороннем порядке установил суверенитет над этой местностью.

ООН признала аннексию незаконной. В октябре прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что любые попытки менять статус Голанских высот в обход Совета Безопасности ООН были бы нарушениями существующих договоренностей.

Часть территории Голанских высот и населенный пункт Эль-Кунейтра вернулись под контроль Сирии.