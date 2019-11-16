Москва, 16 ноября. Российская певица Любовь Успенская назвала шикарным свой концертный тур по Украине. Впечатлениями от поездки и теплого приема зрителей артистка поделилась в социальной сети Instagram.

Исполнительница отметила, что жители Украины явно истосковались по ней. Успенской настолько понравилось выступать перед украинцами, что она хотела бы повторить тур, но уже не с двумя концертами в каждом городе, а с тремя.

«Тур по Украине прошел шикарно! Невероятно благодарная публика, которая дарила силы работать и работать, море улыбок, море аплодисментов», — написала артистка.

Поклонники в комментариях поблагодарили Успенскую за визит и выступления и попросили приехать с концертами еще.

«У меня вся семья пошла на ваш концерт. Нам действительно всем вас не хватало!» — призналась yurekamk.

«Одесса в восторге, ждем еще», — написала _seaaddict_.

«Благодарны за концерт в Днепре!!! Королева!!!» — добавил пользователь под ником ff_vv12.

Напомним, в этом году популярная певица Лолита Милявская посетила Донбасс с гастролями. Звезда эстрады на протяжении всей своей поездки делилась с подписчиками в Instagram видео и фотографиями, на которых показала жизнь республик. Лолита заявила, что уведенное в Донбассе заставило ее понять, что люди, которые не жили в зоне военных действий, «ноют по всякой ерунде».

По ее словам, они и ее команда «выдохнули» только когда пересекли российскую границу. В то же время артистка добавила, что «светлее глаз и чувств», чем в Луганске и Донецке, она давно уже не видела.