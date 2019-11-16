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Вучича госпитализировали из-за проблем с сердцем

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Вучича госпитализировали из-за проблем с сердцем

Белград, 16 ноября. Президента Сербии Александра Вучича госпитализировали из-за проблем с сердцем, сообщили в Генеральном секретариате сербского лидера.

Вучич был госпитализирован накануне.

«Генеральный секретариат президента Сербии оповещает общественность, что президент Александр Вучич поздно вечером 15 ноября принят на лечение в Военно-медицинскую академию из-за кардиоваскулярных проблем», — констатировали в администрации президента.

В настоящее время новой информации о состоянии здоровья президента Сербии в СМИ не поступало.

Лидеру Сербии 49 лет. Пост главы государства он занимает с 2017 года.

Вучича госпитализировали из-за проблем с сердцем

На 4 декабря в Сочи запланирована встреча Вучича и президента России Владимира Путина. В октябре сербский лидер отмечал, что хочет обсудить с российским коллегой вопрос Косова и Метохии, а также ситуацию на Балканах.

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Источник: РИА Новости
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