В МВД рассказали, кто чаще всего совершает преступления в России

Москва, 16 ноября. Большинство задержанных за преступления с начала 2019 года не имеют постоянного источника дохода, а каждый третий находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом свидетельствуют статистические материалы МВД России.

По данным ведомства, за 209 год в России были задержаны почти 680 тыс. человек, из которых более половины (433 тыс.) не имеют постоянного источника дохода, то есть фактически являются безработными. Именно они идут на преступления чаще всего.

Оказалось, что еще около 230 тыс. в момент преступления были пьяны, а почти 383 тыс. ранее уже нарушали закон.

Что касается категорий задержанных, большую часть из них составляют мужчины, за ними идут женщины (109 тыс.), затем студенты (задержано более 30 тыс.) и подростки (более 27 тыс.). При этом, отмечают в МВД, среди несовершеннолетних и студентов отмечено снижение уровня преступности.

Также в этом году на 6% в России сократилось количество преступлений, совершенных с использованием оружия.

«В январе — сентябре 2019 года с использованием оружия совершено 4,2 тыс. преступлений, что на 6% меньше по сравнению с таким же периодом минувшего года», — уточнили в министерстве.

Причем такая динамика сохраняется уже на протяжении пяти лет. Раскрываемость этих преступлений в текущем году достигла почти 75%.

В МВД пояснили: несмотря общую тенденцию сокращения преступлений с применением оружия, в ряде регионов зафиксирован их всплеск. Наибольшие темпы прироста отмечены, например, в Чечне и на Камчатке, где число таких преступлений увеличилось на 200%.

Из общего числа преступлений с оружием 108 (или 2,5%) были совершены с использованием взрывчатки, добавили в ведомстве.

В 2019 году, хотя и незначительно, но сократилось количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия: их зарегистрировано более 21 тыс., что на 1,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также на 5,3% снизилось количество выявленных фактов хищения и вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Ранее в МВД назвали число случаев мошенничества с платежными картами россиян. В ведомстве отметили, что количество подобных преступлений возросло. Кроме того, в министерстве сообщили, что дополнительно проработают вопрос целесообразности введения штрафа для автомобилистов за превышение скорости на 10-20 км/ч.