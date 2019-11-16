Военные России и Турции проводят седьмое совместное патрулирование на северо-востоке Сирии

Москва, 16 ноября. Военнослужащие России и Турции проводят седьмое совместное патрулирование в приграничном районе на севере Сирии в нескольких десятках километров от населенного пункта Камышлы, сообщили в министерстве обороны России.

В состав седьмого российско-турецкого патруля вошли 50 военнослужащих обеих стран и восемь единиц военной техники, в частности БТР-80, «Тигр», Kirpi.

«Совместное патрулирование проходит по маршруту, который стартовал от пункта таможенного перехода населенного пункта Дейрун-Ага», — уточнили в военном ведомстве.

Российская военная полиция и турецкие вооруженные силы проводят патрулирование в нескольких десятках километров от населенного пункта Камышлы. Экипажи вертолетов ВКС России осуществляют воздушное патрулирование территории. Сухопутную колонну на маршруте сопровождает беспилотник «Орлан-10».

С 9 по 22 октября Турция проводила в Сирии военную операцию «Источник мира» в приграничных районах Сирии против курдских террористов. Анкара хочет создать зоны безопасности вдоль своей границы для того, чтобы пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

22 октября президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи подписали меморандум, прекращающий спецоперацию Анкары. Курды должны отвести свои силы на 30 километров от границы Турции. Патрулирование осуществляют российская военная полиция, а также войска Сирии и Турции.

Накануне президент Сирии Башар Асад заявил, что курды не осуществили отвод сил на северо-востоке Сирии в полном объеме,