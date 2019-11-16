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Американские танкисты испытали российский Т-80У

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Американские танкисты испытали российский Т-80У

Сеул, 16 ноября. Американские военные бронетанковой бригады Greywolf испытали российский танк Т-80У. Видео с учений появилось в Сети.

Известно, что маневры прошли в Южной Корее. Танкисты протестировали также боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.

Примечательно, что в 2017 году в распоряжении армии Южной Кореи находилось 80 таких танков. Военные Соединенных Штатов принимают участие в совместных со страной учениях на регулярной основе.

Т-80 представляет собой боевую машину с единой газотурбинной силовой установкой. Это первый в мире основной танк со встроенной противоснарядной динамической защитой.

Основной боевой танк семейства — Т-80У находится в эксплуатации с 1985 года. Машинами, помимо России и Южной Кореи, располагают также Вооруженные силы Кипра.

Летом этого года российские военные удивили иностранных гостей необычной способностью танка Т-80. «Кулинары» из Омского автобронетанкового инженерного института сварили кофе в турке и пожарили яичницу на тепле, которое исходит от газотурбинного двигателя танка.

Ранее военные США назвали сферу, в которой уступают России и Китаю. По словам подполковника Вооруженных сил США Гари Лайка, американские войска не смогут противостоять методам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в случае вероятного конфликта с двумя странами.

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Источник: РИА Новости
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