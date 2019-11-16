Перспективы развития туризма в России обсудят на международном форуме в Сочи

Сочи, 16 ноября. Участники туристического рынка из России и других стран встретятся для обсуждения потенциала сферы российского туризма на VI Международном профильном форуме SIFT, который пройдет в Сочи 21 и 22 ноября. Об этом сообщают организаторы события.

В этом году форум развернется на площадке сочинского горного курорта «Роза Хутор». Впервые на одном мероприятии произойдет интеграция SIFT и Всероссийского конгресса туроператоров и турагентов.

На специальной деловой площадке профессионалы в области туризма будут проводить обсуждения, обмениваться опытом и решать бизнес-вопросы, чтобы улучшить результативность своих компаний и поднять уровень туризма в стране.

Площадка форума будет разделена на три сектора, предусматривающих решение конкретных задач. Так, первый сектор определен для поиска партнеров и назначения деловых встреч, второй предусматривает проведение семинаров, мастер-классов, деловых игр, встреч с топовыми трэвел-блогерами, а в третьем можно будет узнать об использовании инструментов маркетинга.

Кроме того, на полях форума будут открыты специальные выставки курортов и гостинично-ресторанного бизнеса.

Форум SIFT, уточняют организаторы, является единственной в России деловой площадкой для профессионалов внутреннего и въездного туризма. Каждый год мероприятие собирает большое количество ключевых игроков турбизнеса — в прошлом году SIFT посетили 3385 человек из большинства российских регионов, а также представители из стран СНГ, Китая, Абхазии и Саудовской Аравии.

Основными посетителями, по традиции, станут специалисты туриндустрии, в первую очередь — туроператоры и турагенты из различных регионов, заинтересованные в поиске новых контактов, установлении деловых связей и заключении коммерческих сделок. Однако форум может быть интересен и для региональных властей, представителей курортов, отелей и других, связанных с туризмом людей, причем не только из России, но и из-за рубежа.

Ранее эксперты аналитического агентства ТурСтат назвали лучшие лучшие зимние курорты России. В топ-5 вошли сочинские «Роза Хутор» и «Горки Город», расположенные на Красной Поляне.