Киркоров рассказал, что ненавидит больше всего в жизни

Москва, 16 ноября. Известный российский певец Филипп Киркоров рассказал, из-за чего у него портится настроение. По словам музыканта, он ненавидит занятия спортом.

Киркоров дал концерт в Баку, в столице Азербайджана его встретили на высшем уровне. В номере, где разместили певца, на стенах висели портреты Киркорова. А кровати застелили пледами с вышитыми именами его детей.

Звезда отечественного шоу-бизнеса пожаловался на королевский прием. Готовили так вкусно, что Киркоров не мог отказаться от еды и съел лишнее.

Теперь Киркоров третий день голодает, чтобы вернуться к обычному питанию. Ему приходится сгонять лишний вес в спортзале.

«Я ненавижу этот момент, когда начинаются тренировки», — сказал артист, его слова передает «Пятый канал».

Несмотря на уверения тренера, Киркоров так и не полюбил спорт. Он добавил, что у него от одной мысли о тренировках портится настроение.

Популярный музыкат добавил, что у него плотный график, и время на занятия спортом толком нет. Иногда он даже отказывает себе в массаже.

Киркоров добавил, что в его возрасте (в этом году певцу исполнилось 53 года — прим. ФАН) нужно поддерживать форму. А такому публичному человеку, как он, нужно всегда выглядеть хорошо.