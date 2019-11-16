Тарасов требует через суд уменьшить размер алиментов дочери

Москва, 16 ноября. Футболист Дмитрий Тарасов преподнес бывшей супруге Оксане Пономаренко необычный подарок на день рождения — женщина получила очередную повестку в суд. Об этом рассказал адвокат Сергей Жорин.

Судебные разбирательства между бывшими супругами продолжаются больше года по инициативе футболиста. Пара развелась в 2011 году, с тех пор спортсмен платил установленные судом алименты — 200 тысяч рублей.

Пока гонорары Тарасова росли, сумма выплат дочери Ангелине не менялась. На одном из последних судов произвели пересчет.

«Ты знаешь, сколько я сейчас плачу алименты? 370 тысяч. Хватит ей?» — резко отреагировал футболист в одном из интервью.

Тарасова решение суда не устроило, он решил подать новый иск, требуя уменьшить размер алиментов. Как отмечает «Пятый канал», футболист отчаянно борется за каждый рубль. Даже роскошный дом, где живет его семья, уже выставлен на продажу за 250 миллионов рублей.

Адвокат Жорин считает, что футболиста изменили в далеко не лучшую сторону слава и огромные гонорары.

«Он с какой-то яростной одержимостью пытается уже не первый год уменьшить размер алиментов, тратя на адвокатов больше, чем вообще сумма этих алиментов», — констатировал юрист.

Кроме того, Тарасов утверждает, что расставание со второй супругой, певицей Ольгой Бузовой произошло не по его вине. Напомним, артистка, как сообщали СМИ, подала на развод после многочисленных слухов об измене спортсмена с моделью из Ростова Анастасией Костенко.

«Мне нужна была семья, а человек хотел работать. То, что она говорит, что какая-то измена была. Ну, смешно мне реально», — заявил Тарасов.

Отметим, что третья супруга футболиста Костенко в настоящее время ждет второго ребенка. В начале осени Тарасов сам рассказал об этом фанатам, опубликовав в соцсетях трогательный снимок.

Футболист не так давно оказался в центре скандала. В выпуске YouTube-шоу своего друга, музыканта T-Killah Тарасов заявил о некой «красной зоне», куда его супруге заходить нельзя. Иначе, если она не беременна, может «получить леща», пишет Infox.ru. Высказывание спортсмена вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Слова Тарасова удивили его друзей, которые уверены, что поднимать руку на женщину нельзя ни при каких обстоятельствах.

Сам же футболист впоследствии оправдался в интервью телеведущей Тине Канделаки.