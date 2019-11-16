Путин на БРИКС. Мир за неделю. ФАН-ТВ

Госпереворот в Боливии Моральное уничтожение Моралеса. Оппозиция не дала лидеру Боливии заступить на совершенно законный четвертый президентский срок. Не прошло и месяца после выборов, как Эво Моралеса свергла разъяренная многотысячная толпа. Кумиром кровавых уличных протестов стал правивший страной в начале 2000-х Карлос Меса, нынче проигравший Моралесу 10% голосов. Хождение во власть «дона Карлоса» обернулось неожиданной рокировкой в стиле средневековой игры престолов. В результате путча на трон временно воссела «донья», сенатор Жанин Аньес, провозгласившая себя «госпожой президентом». Эффектную блондинку с замашками самозванки тут же поддержали Бразилия и США. Хотя и без такого саморазоблачающего реверанса было ясно: политический удар ниже пояса — не из области «шерше ля фам». Здесь явно нахимичили «потусторонние силы»: операция по ликвидации Моралеса, как под копирку, состряпана в фирменных традициях Вашингтона. Это признал и сам изгнанный президент республики. Крайне правых Боливии накрутил американский Госдеп при помощи своих ставленников в Бразилии и Колумбии. Штаты набили руку на жестоком захвате власти в Латинской Америке еще в 70-х- 80-х годах прошлого столетия. А теперь вновь принялись спешно тиражировать по всему миру, словно горячие пирожки, оранжевые революции. По формуле «Ctrl C + Ctrl V» провернули три года назад план по смене власти в Бразилии. Несговорчивую Дилму Русеф, ярую сторонницу БРИКС, бесцеремонно потеснил новый президент Жаир Болсонару, получивший прозвище «бразильский Трамп». Правда, Штаты не смогли ни штурмом, ни измором взять неприступную крепость Венесуэлы — президента Николаса Мадуро. А вот дух Эво Моралеса Белому дому сломить все же удалось: легендарный индеец, впервые в истории Боливии ставший президентом, под напором протестного мракобесия ушел в отставку, покинул неспокойную страну и уже получил политическое убежище в Мексике. Вот так Родина «отблагодарила» своего лидера. А ведь за почти 14 лет у руля государства Моралес добился стабильного экономического роста, вывел миллионы индейцев из нищеты и безграмотности. Целый ряд стран — Венесуэла, Куба, Мексика — заявили, что в Боливии произошел госпереворот. Причем, «срежиссированный», добавили в Министерстве иностранных дел России. Официальный представитель нашего МИД Мария Захарова шокирована тем, что близорукий Запад с какого-то перепуга узрел в переменах латиноамериканской страны «московский след». «Обратили внимание на появившиеся в местных СМИ перепечатки спекуляций на тему очередного «российского вмешательства» — теперь якобы в Боливии. Как и во всех предыдущих случаях, обвинения носят абсолютно бездоказательный характер. Они безосновательны. В этот раз первоисточником информационных вбросов стал один из интернет-ресурсов, компания «Проект», зарегистрированная в Прибалтике, которая за счет средств зарубежных спонсоров публикует заказные материалы точечной антироссийской направленности», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что ситуация в Боливии будет развиваться в рамках закона и без вмешательства третьих лишних. В скором времени республике предстоят вторые за месяц, но теперь уже досрочные выборы. И, главное, чтобы в этот день пропаганда Госдепа не заглушила глас народный.

Путин на саммите БРИКС На фоне политической турбулентности в Латинской Америке (к слову, лихорадит не только Боливию, но и Чили с Эквадором), тема глобальной безопасности чуть ли не потеснила экономический вектор на двухдневном саммите БРИКС. Российский президент Владимир Путин несмотря ни на что прибыл в Бразилию для участия во встрече «великолепной пятерки». В таком экзотическом составе — Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР — союз нерушимый работает с 2011-го. И, надо сказать, уже успел изрядно пощекотать нервы Штатам, мечтающим о своей гегемонии. На слух аббревиатура БРИКС созвучна с английским словом «кирпичи», что весьма символично для группы стран, чье развитие во многом обеспечивает будущий рост мировой экономики. Да уже и сейчас все вместе составляют практически ее львиную долю. Для совместного рывка на деловом форуме БРИКС Владимир Путин предложил коллегам присмотреться и к нашим новым разработкам. Речь идет о технологиях электронного документооборота, поисковых системах, антивирусных программах, новой сети обмена данными для малого и среднего бизнеса, разумеется, ноу-хау в энергетике. «Одной из приоритетных сфер сотрудничества «пятерки» является энергетика. Россия надежно обеспечивает поставки энергоносителей на мировые рынки, вносит существенный вклад в поддержание глобальной энергетической безопасности, без чего нельзя гарантировать экономический рост и социальное развитие. Готовы расширять взаимодействие с государствами БРИКС в использовании экологически чистых видов топлива», — сказал Владимир Путин, президент России. Более детально совместные экономические планы Владимир Путин обсудил на двусторонних переговорах со всеми коллегами за исключением главы ЮАР: с ним уже состоялся плодотворный диалог на недавнем саммите «Россия — Африка» в Сочи. А в следующем году наша страна станет хозяйкой БРИКС. Встреча «пятерки» под председательством России пройдет в Санкт-Петербурге. Уже известен и девиз саммита 2020: партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста.

Разведение сил в Донбассе После отвода сил в Золотом в селе Петровское уже началось разминирование территории. Саперы МЧС Донецкой Народной Республики работают на участке, где оставили свои опасные сюрпризы подконтрольные Киеву силы. Долгожданное разведение сил в Донбассе, несмотря на затянувшийся саботаж радикалов, наконец-то состоялось. А, значит, можно хоть и с осторожностью говорить о воцарении мирной жизни после многолетней гражданской войны. За прекращение вооруженного конфликта в Донбассе высказался и украинский олигарх Игорь Коломойский. Мало того, в интервью журналистам The New York Times, он заявил, что Киев должен восстановить отношения с Россией. По словам миллиардера, его страну используют США. Киев стал оружием в руках американцев, которые из-под полы ведут войну с Россией. Слова Коломойского режут слух Вашингтона и звучат, как «ода к миру». «Мы должны улучшать наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать», — сказал Игорь Коломойский. За диалог двух стран выступил и экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он лично предложил организовать встречу лидеров России и Украины. По словам Назарбаева, Зеленский уже дал положительный ответ. В Кремле отметили, что не против диалога. Однако сейчас важнее провести саммит в «нормандском формате». Впрочем, встрече лидеров России, Украины, Германии и Франции уже ничего не мешает: разведение сил в Донбассе прошло, «формула Штайнмайера» подписана. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, уже ведется подготовка нового саммита, дата его проведения пока не афишируется. Но однозначно этот день войдет в историю: лидеры четырех стран должны принять поистине судьбоносное решение для жителей Донбасса.