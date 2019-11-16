В Киеве призвали превратить республики Донбасса в «дикое поле»

Киев, 16 ноября. Республики Донбасса ЛНР и ДНР должны превратиться в «дикое поле». Об этом заявил бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам контактной группы в Минске Роман Бессмертный.

В эфире канала «Обозреватель» экс-дипломат пояснил, что Украина должна переместить из Донбасса своих сторонников (настоящих патриотов) и приготовиться к тому, что конфликт будет на юго-востоке страны будет иметь затяжной характер, возможно, продлится долгие десятилетия.

Он прокомментировал обещания некоторых украинских политиков завершить конфронтации «за две недели» или «за полгода», отметив, что подобные заявления показывают, что «человек или не в здравом уме, или не понимает, с чем имеет дело».

«Для того, чтобы произошла заморозка, надо иметь локальный территориально закрытый конфликт, как в Приднестровье, Нагорном Карабахе», — считает Бессмертный.

По его мнению, поскольку такой сценарий в украинском конфликте невозможен, единственной альтернативой является превращение республик Донбасса в «дикое поле».

Говоря о «заморозке» конфликта, Бессмертный, вероятно, подразумевал озвученный ранее главой фракции «Голос» Сергеем Рахманином сценарий развития ситуации, при котором конфронтации на Украине можно временно приостановить.

«Включена машина, которая будет кровоточить. Просто надо это понять. Нам надо учиться с этим жить, это принять, выстроить систему работы и заняться обустройством нашей жизни», — резюмировал он.

Напомним, конфликт на Украине начался в 2014 году. После государственного переворота в столице страны Донецкая и Луганская народные республики отказались подчиняться новым государственным властям, в ответ на это Киев развернул против них военную операцию, положив начало затяжной войне.

Разрешить ситуацию в Донбассе пытаются на нескольких площадках, в том числе в рамках заседаний контактной группы Минске. Также большие надежды возлагаются на саммит в «нормандском формате», переговоры о котором ведутся в настоящее время.