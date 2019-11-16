Директор Института актуальной экономики Исаев скончался в поезде Тамбов-Москва

Москва, 16 ноября. Директор Института актуальной экономики Никита Исаев скончался в поезде, который следовал из Тамбова и Москву, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Исаева не стало в 41 год. По предварительным данным, мужчина умер от сердечно-сосудистой недостаточности и остановки сердца.

Смерть экономиста констатировали врачи, которых вызвали на железнодорожную станцию «Узуново». Исаеву стало плохо во время поездки из Тамбова в Москву. Тело доставили на Павелецкий вокзал.

«Скончался Никита Исаев. 41 год, — подтвердил информацию на своей странице в Twitter телеведущий Владимир Соловьев. — Совсем молодой. Ужас».

41-летие Исаев отпраздновал на днях: он родился 12 ноября 1978 года. Политолог сотрудничал с Федеральным агентством новостей — выступал в качестве эксперта.

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