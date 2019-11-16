В Госдуме рассказали, что придет на смену ЕГЭ и чем Слава КПСС лучше Дудя

Система образования должна строиться как система возможностей, чтобы заинтересованные в получении знаний люди могли самореализоваться. Такое мнение озвучил в интервью Федеральному агентству новостей депутат Борис Чернышов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в эксклюзивном интервью ФАН рассказал о том, как должен измениться механизм зачисления в вузы, объяснил, почему не позовет Юрия Дудя в помощники, и работу какого сегмента Интернета могут регламентировать в ближайшем будущем.

«Зима» в образовании

— Борис Александрович, российская система образования очень подвижна, и если еще вчера мы спорили, нужен ли ЕГЭ, то сегодня поднимается вопрос об уместности разделения подготовки в вузах на бакалавриат и магистратуру. Как Вы считаете, почему нашу систему образования так «штормит»? Стоит ли ожидать возвращения к советскому подходу к вступительным экзаменам в вуз, специалитету и распределению?

— В образовании, как и в природе, все происходит по этапам. Когда-то говорить о возвращении к специалитету было модно — и вот мы вновь вернулись к этому вопросу, опять зима.

— Зима? Это плохо, на ваш взгляд?

— Нет, у природы нет плохой погоды. Это всего лишь период, когда в обществе возникает культурологический интерес к тому, что было в советское время, а родители рассказывают детям: «А вот в советской-то системе…» И, с одной стороны, то положительное, что говорят о специалитете, — отчасти правильно. С другой — если мы снова вернемся к нему, то, например, лишим выпускников бакалавриата возможности получить бесплатное образование в магистратуре в другом вузе и по другой специальности. Кроме того, возникнет разбалансировка с международными нормами, и наши дипломы будут признаваться не везде, а мы все-таки работаем в международном ключе.

— Можно ли сказать, что соответствие международным требованиям — одна из основных причин, по которой не стоит возвращаться к специалитету?

— В разделении на бакалавриат и магистратуру есть много удобств. Однако я считаю, что количество лет, которые человек проведет в университете, не играет никакой роли. Важны возможности, которые предоставляет сама образовательная организация — для самообразования, научного и образовательного обмена. Самое главное, конечно же — доступ к информационным ресурсам, которые у нее есть.

Если мы сравним какой-нибудь региональный вуз с Высшей школой экономики, то поймем, что, если в «Вышке» останется бакалавриат и магистратура — 4 и 6 лет, а в региональном вузе — только специалитет, то на качестве подготовки выпускников это никак не скажется. Очевидно, что «Вышка» — это вуз, в котором есть возможности международных обменов, прохождения более интересной практики и получения доступа к разного рода публикациям.

— Если это самое главное в образовании, возможно ли сделать так, чтобы уровень подготовки в региональном вузе был таким же, как в московском?

— Это невозможно по целому ряду причин. Московские вузы априори находятся в более привилегированном положении, и именно поэтому они не только для жителей столицы. Это история о всей стране. По данным, которые у нас есть на сегодняшний день, мы выравниваем количество иногородних студентов и москвичей в вузах города. Показатель растет условно с 2005-2008 годов.

Электронный след

— Возвращаясь к теме специалитета, правильно ли я вас поняла, что о нем поговорят и забудут?

— Поговорят, но не забудут.

— Но мер не предпримут?

— К сожалению, под влиянием общественности мало что происходит в России. И этот тренд нужно менять. Против ЕГЭ, например, по данным ВЦИОМ, выступают более 80% россиян. Его отменили?

— Думаете, отменят когда-нибудь?

— Его не отменят, но ЕГЭ будет не ЕГЭ, сохранится только название. Конечно, я надеюсь, что в перспективе мы перейдем к электронным портфолио, о чем я не раз говорил. Все достижения ученика, начиная с первого класса, будут вноситься в него, будет формироваться электронный след, а вуз сможет использовать его как главный критерий для отбора. Так можно будет, в том числе, выявить психотип человека. Например, на одной специальности, связанной с наукой, нужны усидчивые ребята, на другой — наоборот, более активные.

— В конце октября вы также предлагали учитывать при зачислении и мотивационные письма.

— Да, было бы неплохо, если бы выпускник школы мог написать, почему он хочет учиться на этой специальности и в этом вузе, а потом прийти на собеседование и подтвердить свою мотивацию. При этом в саму комиссию должен входить и психолог, который увидит, что человек готов, хочет и может. Если отбор будет именно таким, то вряд ли по окончании факультета политологии одного из вузов он пойдет работать в «Шоколадницу» или «Кофеманию». Он будет заниматься тем делом, которое ему интересно.

— Правильно ли я понимаю, что речь идет о построении системы образования как системы стимулов?

— Наша система образования, как сказал академик Асмолов, — это система насилия, и это нужно преодолевать. Нужно создавать систему образования как систему интереса и возможностей. Если хочешь учиться — будешь более успешен, конкурентоспособен, сможешь в перспективе получать более высокую зарплату, увидишь и страну, и мир. В крупных вузах так и есть. Если ты активен, участвуешь в разного рода конференциях, форумах — у тебя выше стипендия, ты можешь получать какие-то гранты, дополнительную поддержку, рассчитывать на престижную стажировку и, соответственно, хорошую работу.

— Так мы уходим от экзаменов?

— Мне кажется, да — и в школе, и в вузах, и в колледжах.

Онлайн-образование

— Если студент постоянно ездит на форумы и стажировки, не возникнет ли ситуации, что ему не будет хватать теоретической базы, которую также должен давать вуз?

— Такой проблемы не будет. Образование перестает быть настолько классическим, насколько было изначально, а для многих вузов критерием успеха их выпускников сейчас являются возможности для быстрой коммуникации, для общения.

Открываются новые возможности, и нужно развивать онлайн-образование, которое позволяет получать необходимые знания и навыки, когда ты сидишь с маленькими детьми или находишься в командировке. Для этого нужно лишь мобильное устройство, на котором можно посмотреть видеоурок и пройти тест. Я, например, через онлайн-курсы не так давно узнал о творчестве испанского художника Франсиско Гойя.

— А если человек в этом не заинтересован?

— Если человек активен, но при этом ничего не соображает в своей работе, то долго он на ней не продержится. И это и есть стимул заниматься самообразованием. Это естественный отбор. И это нужно понимать и не бояться об этом говорить. Если ты в рейтинге университета находишься в пятерке, десятке или тройке лидеров, то получаешь новые возможности, повышенную стипендию, право быть направленным куда-то от вуза.

— В последнее время актуальным был вопрос о защите русского языка. Как вы считаете, от кого нужно защищать русский язык? И входят ли в их число те, кто называют его «убогим» и «клоачным»?

— Русский язык нужно защищать от русофобов и коммунистов. Когда начинаются социальные сломы, проникают новые культурные феномены, новые слова, меняется язык. Конечно, дискуссия Шишкова и Пушкина будет актуальна во все времена, но глупо думать, что мы будем шагать в мокроступах — галошах — мимо водометов — фонтанов. При этом нельзя к этому подходить так: ты идешь по столице России, а все объявления, витрины — на английском языке. Или ты проходишь мимо какого-нибудь магазина, а там написано «бутик». Напишите «лавка» или что-то еще.

— А каким образом можно защищать язык от русофобов?

— Прежде всего, показывая достоинства русского языка через классическую литературу. Она должна зазвучать в новом изложении. Мне кажется, многое для защиты русского языка сегодня делают молодые исполнители, в том числе рэперы, когда высказываются в отношении тех или иных авторов. Тот же Слава КПСС много раз говорил о своей позиции относительно творчества Маяковского и Есенина. Таким образом, рассказывая об этих людях, тех или иных произведениях, он вызывает интерес у своей публики. Почему он критикует? Почему ему нравится? Может быть, мне стоит тоже пролистать?

Большой отклик и интерес у российской молодежи вызывает и то, что мы делаем сегодня и в кинематографии, и в YouTube — рассказываем про историю нашей страны, про каких-то интересных деятелей, в том числе — литературы и искусства.

Проблемы молодежи

— Говоря про YouTube, не могу вас не спросить. Особый интерес сейчас вызывают блогеры. Не планируете ли вы привлечь кого-то из них — того же Юрия Дудя или Анастасию Ивлееву — к взаимодействию, чтобы узнавать о предложениях и проблемах молодежи, как ваш коллега Василий Власов?

— Чтобы узнавать о проблемах молодежи, нужно общаться с молодежью, а не только с Юрием Хованским. Может возникнуть такая история, что сытый голодного не поймет. Все-таки молодежь у нас очень дифференцирована. Я лучше буду общаться с нашим ректорским сообществом, мне с ними поинтереснее.

— Ректорское сообщество не всегда точно выражает интересы своих студентов.

— Я не об интересах молодежи, а про экспертную позицию, которую они могут озвучить. С самой молодежью я общаюсь каждую региональную неделю. Приезжаю в регион, захожу в университеты, встречаюсь со студентами.

— Какие проблемы они обычно озвучивают?

— Самая главная проблема в том, что их не видят и не слышат. Те же блогеры рассказывают, как Мара Багдасарян катается на шикарной машине, исключительно о золотой молодежи пишут и средства массовой информации. А о достижениях ребят, которые делают что-то действительно интересное, молчат все. И они говорят: «Ну что нам сделать, чтобы нас заметили?» Ответ очень простой — либо кого-то побить, либо попасть в ДТП пьяным и с наркотиками.

— К вопросу о «побить». Нельзя не затронуть проблему буллинга и кибербуллинга? О ней говорят давно, звучат разные предложения — и увеличить количество психологов в учебных заведениях, и наделить их полномочиями по взаимодействию с правоохранительными органами. Вы сами часто высказывались по этому поводу, в том числе говорили о необходимости создания базы данных лиц, уличенных в травле. Почему же ничего не происходит, и вопрос до сих пор актуален?

— Никто не понимает, как с этим бороться. Когда написали про мое предложение о реестре буллеров, Наталья Поклонская прокомментировала это как «создать реестр буллеров и забуллить их». Но она же — христианка, надо посмеяться над ними и простить.

В России слишком серьезно относятся к словам, нет улыбки. Ну буллят. Господи, да какая разница? Мы слишком уходим в онлайн и ищем там какие-то скрытые смыслы, пытаемся с подзорной трубой в Интернете выискать то, что мы потеряли когда-то, новый Эдем. Но там лишь люди, которые пытаются себя как-то проявить, и, к сожалению, в последнее время это делается через канал негатива — кого-то оскорбить, кого-то унизить, получить за это лайки, вылить поток ненависти. Причем неважно, известная это личность или неизвестная. Зарегистрировался с левой sim-карты под другим никнеймом, написал кому-то гадость — и у тебя радость в жизни.

«Кто эти люди?»

— То есть решить проблему можно, только изменив отношение к ней?

— Исключительно. Нужен серьезный разговор с молодежью. Зачем обращать внимание на то, что происходит в Сети? Те, кто подвергаются травле, должны изменить свое отношение к этому. Увидели, что кто-то написал про них что-то плохое — «А кто эти люди?» — закрыли и пошли дальше есть бутерброд с чаем или гулять, смотреть, как падает снег зимой, или на речку — летом.

Цель буллеров именно в том, чтобы, с одной стороны, вывести на эмоцию, с другой — доказать хотя бы самому себе свою значимость, поскольку «мне кто-то отвечает».

— Такое отношение к негативной информации о себе самом у вас было изначально или сформировалось?

— Сформировалось, конечно.

— В ходе политической карьеры?

— Вообще. С людьми же сталкиваешься.

— В каком возрасте вы стали придерживаться такой позиции?

— Не знаю. Понимаете, прочитав что-то про себя, про кого-то — друзей, знакомых, незнакомых, я закрываю браузер и иду заниматься своими делами — с кем-то разговаривать, к кому-то на блины или в кафе посидеть. Помните реакцию Белинского на обсуждение письма Чаадаева? «Палками бьют — не обижаемся, в Сибирь посылают — не обижаемся, а тут Чаадаев, видите, зацепил народную честь». В продолжении он рассуждает о том, почему во многих других образованных странах не обижаются на слова. И зачем на них обижаться?

Регулирование Интернета

— Этим летом ФАН готовило материал о предоставлении поисковыми системами ссылок на порноконтект. Происходит это вопреки действующему в России запрету на распространение соответствующих материалов среди несовершеннолетних. Как вы считаете, нужно ли наказывать Google, «Яндекс», Mail.ru? Нужно ли ужесточить законодательство о защите детей в Интернете?

— Интернет очень сложно регламентировать. Например, мы решим что-то заблокировать, а лазейка возникает уже через час. Когда мы с вами ведем этот разговор, скорее всего, оба, фигурально выражаясь, рассуждаем о балете, ни разу не танцевав в балетной пачке. Мы не понимаем тех процессов, которые происходят. Я всегда говорю об одном. Мы можем принять самый главный, единственный закон в стране. И если его не будут исполнять — предусмотреть самое жесткое наказание. Закон этот будет из двух строчек: «За все хорошее, против всего плохого». Он не будет действовать, явно. Толку в этом нет.

Интернет, к сожалению, сегодня — такая сфера, о которой многие рассуждают не с точки зрения технологии, техники передачи информации, развития информационных процессов, а с точки зрения морали и нравственности. Если бы перед вами сидел айтишник, мне кажется, он смог бы ответить на этот вопрос. Ужесточать законы мы можем как угодно, но будет ли от этого толк?

— Что вы имеете в виду?

— Важно понимать, способны ли мы найти человека, совершившего какое-то преступление в Интернете. И исходить нужно из того, что он может сделать точку доступа, которую не могут определить надзорные органы. Если мы его не найдем, а в законе указаны серьезные последствия его незаконной деятельности, как это повлияет на него? Никак.

— Насколько мне известно, изначально возник вопрос о детском порно, и поисковики отказывались его блокировать. В итоге договоренности были достигнуты, а по соответствующему запросу теперь нулевая выдача. То есть механизм есть, но им не хотят пользоваться, потому что порно приносит огромный объем трафика.

— Тогда давайте ужесточать законодательство. Но этим должны заниматься эксперты. Например, рассматривается какой-то законопроект, связанный с регулированием Интернета. Приходят журналисты и задают вопросы депутатам, выходящим из зала заседаний: «А что такое VPN?» И они не знают, а ведь мы с ним боремся. Тогда и возникает вопрос: «Против чего мы боремся, если мы не знаем этого?»

Правильно, когда эксперты занимаются этими задачами, когда они показывают, рассказывают, доступно объясняют, как это сделать, и кто против принятия такого закона — лоббисты или какие-то компании. Изучение основы — вот залог успеха. Иначе, говоря о прекрасной России будущего, с одной стороны, мы просто теоретизируем, а с другой — можем и такие законы принять, которые ограничат нам все, вплоть до дыхания.

— Вам было бы интересно заняться этой темой?

— Порно? Вы очень сильно сузили тему. Здесь надо обсуждать и тему «даркнета». Это чем я сейчас занимаюсь. Через определенные ссылки, через «скрытый» Интернет предлагаются те или иные товары, услуги, что угодно — наркотики или те же фильмы для взрослых. Урегулировать этот вопрос сложно, но надо идти через экспертное обсуждение. И 2 декабря я как раз организую круглый стол по этому вопросу.

«Свободные» выходные

— Страна уже живет в предвкушении Нового года. В начале 2019-го вы были первым, кто заговорил о «свободных» новогодних выходных. Как вы думаете, через сколько лет мы все-таки придем к этому?

— Когда люди будут готовы. Эти вопросы может решать трудовой коллектив. Например, я — начальник трудового коллектива, собираю своих подчиненных и спрашиваю: «Ребят, что мы делаем? У нас праздники». Они мне говорят: «Мы отдыхаем все 10 дней» или «Давай мы разобьем так нашу работу, что один выйдет с третьего, другой — с шестого, а вот этот человек — с первого. Но при этом у меня должна быть возможность взять эти три дня, когда мне удобно».

Никто не собирается покушаться на выходные дни, которые есть у людей. Есть одно желание — чтобы человек сам принимал решение. Хочет он отдыхать, или аккумулировать эти дни и потратить их на другое. Например, взять выходной, когда день рождения у жены или ребенка, и провести время с ними.