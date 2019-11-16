Москва, 16 ноября. Победители пятого юбилейного проекта «Героям — быть!» станут известны 3 декабря. Торжественная церемония награждения состоится в Omega Rooftop в Москве, сообщили в оргкомитете проекта.

В этом году «Героям — быть!» отмечает свое пятилетие. На юбилейном награждении будут не только чествовать победителей этого года, но и вспомнят лауреатов прошлых лет.

Номинантами на главные призы стали сотрудники более 20 предприятий. Всего на конкурс было подано более 100 заявок, в том числе от некоммерческих организаций и благотворительных фондов.

Победителей отбирали с помощью народного голосования и выбора авторитетного жюри. Всего представлено девять номинаций: «Оберегая планету» (за вклад в охрану окружающей среды), «От сердца к сердцу» (за благотворительность), «Яркий старт» (для молодых специалистов, работающих в науке), «Быть человеком» (для людей, совершивших подвиг), «Спасательный круг» (для героев, спасших чью-то жизнь), «Всегда в сердце» (за вклад в военно-патриотическую работу), «Кулибины нашего времени» (за многолетние трудовые достижения), «Вирус добра» (для благотворительных фондов и социальных организаций) и «Команда героев» (для компаний, которые продвигают корпоративную социальную ответственность).

Исполнительный директор АНО ЦСП «Быть человеком» Дарья Топильская призналась, что в этом году было сложно выбрать победителей.

«После народного голосования в шорт-лист вошли 25 героев и 5 благотворительных фондов, — рассказала она. — Это обычные люди, совершившие необыкновенные поступки. Истории участников вдохновляют, восхищают и заставляют сопереживать. И точно не оставляют равнодушным».

Всероссийский проект «Героям — быть!» популяризует достижения россиян в области социальной ответственности. Победителями становятся люди, которые своими поступками спамли чью-то жизнь или оказали необходимую другому человеку помощь.