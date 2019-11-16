Путин оценил вклад главы Киргизии в укрепление стратегического партнерства с РФ

Москва, 16 ноября. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин пожелал киргизскому коллеге благополучия, здоровья, успехов в государственной деятельности. Он подчеркнул, что под руководством Жээнбекова республика уверенно движется по пути социально-экономического развития. Страна является активным партнером не только на региональном, но и на международном уровнях.

«Высоко ценим ваши усилия, направленные на укрепление отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими государствами, а также на продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве», — констатировал российский лидер в поздравительной телеграмме.

Путин в своем обращении подтвердил готовность России к продолжению товарищеского диалога между странами и конструктивной совместной работе по актуальным вопросам.

13 ноября Путин подписал закон о ратификации соглашения об использовании систем спутниковой связи военного назначения и их дальнейшем совершенствовании, которое было заключено представителями правительств России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.