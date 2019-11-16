Петербуржцы собирают $1 млн на лечение девочки с редкой генетической болезнью

Санкт-Петербург, 16 ноября. Жительница Петербурга Екатерина Шкринда собирает средства на лечение дочери, у которой диагностировали болезнь Канавана.

Девочка родилась в ноябре 2017 года и поначалу росла и развивалась как обычный здоровый ребенок. Но в семь месяцев маленькой Оле поставили страшный диагноз .

Болезнь Канавана — генетическое заболевание, которое поражает нервные клетки мозга. Дегенеративные процессы фактически превращают мозг в губку. Девочка не может ползать, ходить, играть с игрушками.



Родители говорят, что, несмотря на болезнь, Оля очень улыбчивая и веселая девочка и с радостью смотрит на мир. Они просят помочь их ребенку. На лечение в США необходимо собрать 1 млн долларов.

Более подробную информацию о состоянии Оли Шкринды можно узнать в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассниках».